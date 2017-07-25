Сергей Гармаш и Александр Петров вселились в одного малыша

По сюжету неудачная спецоперация заканчивается для майора Хромова (Гармаш) переселением в тело маленького ребенка. Но даже пересев из полицейской машины в детскую коляску, он умудряется доставить немало хлопот преступному синдикату на Дальнем Востоке. При этом мама ребёнка (Арзамасова) не подозревает, что её сын способен вести жёсткие допросы, а папа (Назимов) вынужден стать невольным «напарником» Хромова. Ведь для того, чтобы вернуть всё на свои места, им предстоит закончить спецоперацию, а значит, отец с младенцем начинают охоту на самого опасного главаря местной мафии.
Фильм появится на отечественных экранах 14 сентября текущего года.
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