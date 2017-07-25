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Режиссёром биографической драмы о Толкине назначен финн Доме Карукоски

25 июля
2017 год

Новости кино >>
25 июля 2017
У биографической драмы, посвящённой знаменитому создателю фантастического мира Средиземья Джону Рональду Руэлу Толкину, появился режиссёр, сообщает Deadline Hollywood.

Доме Карукоски

Постановщиком картины о знаменитом писателе назначили финского режиссёра Доме Карукоски, для которого эта работа станет англоязычным дебютом. На счету 40-летнего Карукоски 7 полнометражных лент, ставших в национальном кинопрокате кассовыми хитами, из-за чего его признали одним из самых успешных финских режиссёров всех времён. В частности, фильм «Ворчун» в 2014 и 2015 годах посмотрели в Финляндии более 500000 человек. Карукоски является обладателем внушительного количества фестивальных наград и двух национальных финских премий Jussi. Российскому зрителю постановщик известен фильмами «Дом тёмных бабочек», «Красавица и подонок», «Лапландская одиссея» и «Сердце льва».

В настоящий момент создатели байопика, над чьим сценарием корпели Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд, ищут актёров на главные роли. За производство отвечает продюсерская компания Chernin Entertainment по соглашению с киностудией Fox Searchlight.

Зрителю поведают о юношеских годах рано осиротевшего Толкина, который найдёт дружбу, любовь и творческое вдохновение в компании таких же учеников-изгоев в школе. Впоследствии «братство» молодых людей подверглось большим испытаниям из-за начавшейся Первой мировой войны. Эти события позднее вдохновили писателя на написание классических произведений о мире Средиземья.
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