МЕНЮ
войти
Полная версия
Новости
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
Свободная тема
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Рейтинги
Рейтинг 2.0
Рейтинг 1.0
Кассовые сборы
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Новости кино
/
25 июля 2017
/
Ченнинга Татума уволили с работы в трейлере «Удачи Логана»
Ченнинга Татума уволили с работы в трейлере «Удачи Логана»
Текст новости
Фотография
Обсуждение
Текст новости
Фотография
Обсуждение
25 июля
2017 год
январь 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
июль 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Новости кино >>
25 июля 2017
В сети появился дублированный трейлер криминальной комедии
Стивена Содерберга «Удача Логана»
с
Ченнингом Татумом
,
Адамом Драйвером
и
Дэниэлом Крэйгом
в главных ролях.
Лента повествует о Джимми Логане (Татум), который после увольнения с работы подбирает команду «специалистов» для того, чтобы осуществить самое дерзкое ограбление в истории и при этом выйти сухим из воды.
Компанию вышеперечисленным актёрам составят
Райли Кио
,
Хилари Суонк
,
Кэтрин Уотерстон
,
Сет Макфарлейн
и
Кэти Холмс
.
«Удача Логана»
в широком российском прокате с
7 сентября
.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Возвращение Стивена Содерберга
Дэниэл Крэйг и Кэтрин Хейгл снимутся у Стивена Содерберга
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Адам Драйвер
,
Дэниэл Крэйг
,
Сет МакФарлейн
,
Стивен Содерберг
,
Хилари Суонк
,
Ченнинг Татум
,
Кэтрин Уотерстон
,
Кэти Холмс
фильмы
Удача Логана
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
анонс
25 июля
Минкульт сконцентрируется на классике
Ведомство подписало соглашение с Патриаршим советом по культуре – теперь в приоритете выделение денег на спектакли, фильмы и анимацию по классике русской литературы.
25 июля
Режиссёром биографической драмы о Толкине назначен финн Доме Карукоски
Сценарий для картины написали Дэвид Глисон и
Стивен Бересфорд
.
25 июля
Сергей Гармаш и Александр Петров вселились в одного малыша
Опубликован трейлер фантастической комедии
«Напарник»
.
25 июля
25-й фильм про Джеймса Бонда выйдет на экраны в 2019 году
Сценаристами новой части бондианы числятся Нил Первис и Роберт Уэйд, работавшие над предыдущими лентами об агенте 007.
1 комментарий
Скорбим
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
День рождения >>
Лилиана Алешникова
Наталья Беспалова
Наталья Бочкарёва
Екатерина Дурова
Сергей Кудряшов
Александр Мартынов
Рустам Сагдуллаев
Андрей Харитонов
Василий Шукшин
Владимир Гайдаров
Жан Карме
Мэтт ЛеБлан
Миммо Пальмара
Брэд Ренфро
Майкл Уэлч
Даниэль Чекальди
все родившиеся 25 июля >>
Афиша кино >>
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>
ревью
Лайфстайл
Блеск и нищета красных дорожек: Виктория Исакова, Анастасия Заворотнюк и Константин Хабенский
Хроника стиля за неделю
Новости кино
Минкульт сконцентрируется на классике
Ведомство подписало соглашение с Патриаршим советом по культуре – теперь в приоритете выделение денег на спектакли, фильмы и анимацию по классике русской литературы.
Новости кино
Ченнинга Татума уволили с работы в трейлере «Удачи Логана»
В сети появился дублированный ролик криминальной комедии
Стивена Содерберга
.
Новости кино
Режиссёром биографической драмы о Толкине назначен финн Доме Карукоски
Сценарий для картины написали Дэвид Глисон и
Стивен Бересфорд
.
Новости кино
Сергей Гармаш и Александр Петров вселились в одного малыша
Опубликован трейлер фантастической комедии
«Напарник»
.
Фестивальная колонка
«Горький fest»: Новый кинофестиваль на Нижегородской стрелке
На месте, где Ока впадает в Волгу (или наоборот) местных зрителей попытались встряхнуть фильмами – блокбастерами и не совсем
Обзор сериалов
Лучшие российские детективные сериалы последних лет
«Метод»
,
«Мажор»
и другие телевизионные детективы, за которые не стыдно
76 комментариев
Главная тема
Театр, сбивающий с ног: к 50-летию Филипа Сеймура Хоффмана
5 спектаклей с
Хоффманом
вспоминаем в юбилей актера
3 комментария
Главная тема
Все делают это: Лучшие эротические фильмы по версии Павла Руминова
Потому что можем
Ролики фильмов
"Удача Логана"
Ченнинг Татум
,
Адам Драйвер
и
Дэниэл Крэй
г в криминальной комедии Стивена Содерберга
Ролики фильмов
Kingsman: Золотое кольцо
Шпионский боевик от режиссёра
Мэттью Вона
, с
Колином Фёртом
и
Джулианной Мур
в главных ролях.
Ролики фильмов
"Бегущий по лезвию 2049"
Мечтают ли
Райн Гослинг
и
Харрисон Форд
об электроовцах?
обсуждение >>