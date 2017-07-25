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Ченнинга Татума уволили с работы в трейлере «Удачи Логана»

25 июля
2017 год

Новости кино >>
25 июля 2017
В сети появился дублированный трейлер криминальной комедии Стивена Содерберга «Удача Логана» с Ченнингом Татумом, Адамом Драйвером и Дэниэлом Крэйгом в главных ролях.



Лента повествует о Джимми Логане (Татум), который после увольнения с работы подбирает команду «специалистов» для того, чтобы осуществить самое дерзкое ограбление в истории и при этом выйти сухим из воды.

Компанию вышеперечисленным актёрам составят Райли Кио, Хилари Суонк, Кэтрин Уотерстон, Сет Макфарлейн и Кэти Холмс.

«Удача Логана» в широком российском прокате с 7 сентября.
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