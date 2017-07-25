Минкульт сконцентрируется на классике

Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали соглашение о проведении совместных мероприятий в рамках проекта «Пушкинский Союз», сообщается на официальном сайте
ведомства.
«Мы давно говорим о необходимости объединить усилия разных общественных организаций, министерств и ведомств, чтобы сделать наше наследие понятным, близким и доступным современной молодёжи, сделать так, чтобы герои наших классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке. Именно поэтому Министерство культуры поддержало инициативу Патриаршего совета по созданию общероссийского проекта "Пушкинский союз"», -
подчеркнул Мединский.
По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Александра Журавского
, предполагается поддержка спектаклей по произведениям классики, а также создание анимационных, игровых и неигровых фильмов по классическим произведениям. План рассчитан на 2017 и 2018 годы, а некоторые проекты будут поддерживаться на постоянной основе.
Помимо событийных мероприятий (творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки, фестивали) планируется оказание господдержки региональным театрам и молодым режиссёрам. Документ также предусматривает содействие созданию анимационных лент по мотивам русских сказок и произведений для детей, а в одном из пунктов плана указано, что Минкультуры, оказывая поддержку сценариев, фильмов и сериалов, будет в приоритете рассматривать проекты, снятые по русской классике. Кроме того, в рамках сотрудничества с «Пушкинским союзом» будет запушен проект «Киноклассика в цирках»
, предполагающий демонстрацию в цирках, оснащённых кинооборудованием, шедевров отечественного кинематографа для школьников (в настоящее время кинооборудование установлено на 24 площадках «Росгосцирка»).
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