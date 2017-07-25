Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкульт сконцентрируется на классике

25 июля
2017 год

Новости кино >>
25 июля 2017
Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали соглашение о проведении совместных мероприятий в рамках проекта «Пушкинский Союз», сообщается на официальном сайте ведомства.

Минкульт сконцентрируется на классике
фото: mkrf.ru

«Мы давно говорим о необходимости объединить усилия разных общественных организаций, министерств и ведомств, чтобы сделать наше наследие понятным, близким и доступным современной молодёжи, сделать так, чтобы герои наших классических произведений заговорили с молодым поколением на понятном языке. Именно поэтому Министерство культуры поддержало инициативу Патриаршего совета по созданию общероссийского проекта "Пушкинский союз"», - подчеркнул Мединский.

По словам заместителя Министра культуры Российской Федерации Александра Журавского, предполагается поддержка спектаклей по произведениям классики, а также создание анимационных, игровых и неигровых фильмов по классическим произведениям. План рассчитан на 2017 и 2018 годы, а некоторые проекты будут поддерживаться на постоянной основе.

Помимо событийных мероприятий (творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки, фестивали) планируется оказание господдержки региональным театрам и молодым режиссёрам. Документ также предусматривает содействие созданию анимационных лент по мотивам русских сказок и произведений для детей, а в одном из пунктов плана указано, что Минкультуры, оказывая поддержку сценариев, фильмов и сериалов, будет в приоритете рассматривать проекты, снятые по русской классике. Кроме того, в рамках сотрудничества с «Пушкинским союзом» будет запушен проект «Киноклассика в цирках», предполагающий демонстрацию в цирках, оснащённых кинооборудованием, шедевров отечественного кинематографа для школьников (в настоящее время кинооборудование установлено на 24 площадках «Росгосцирка»).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Минкультуры поддержит новые фильмы Кончаловского и Гай Германики
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Георгий Шевкунов

фотографии >>
Минкульт сконцентрируется на классике фотографии
Минкульт сконцентрируется на классике фотографии
Минкульт сконцентрируется на классике фотографии
Минкульт сконцентрируется на классике фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Виктор Кинах
19 июля ушёл из жизни актёр Виктор Кинах.
Владимир Пантелюк
16 июля ушёл из жизни актёр Владимир Пантелюк.
Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.

День рождения >>

Лилиана Алешникова
Наталья Беспалова
Наталья Бочкарёва
Екатерина Дурова
Сергей Кудряшов
Александр Мартынов
Рустам Сагдуллаев
Андрей Харитонов
Василий Шукшин
Владимир Гайдаров
Жан Карме
Мэтт ЛеБлан
Миммо Пальмара
Брэд Ренфро
Майкл Уэлч
Даниэль Чекальди
все родившиеся 25 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью