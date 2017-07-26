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Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой

26 июля
2017 год

Новости кино >>
26 июля 2017
Энн Хэтэуэй предложили главную роль в фильме о Барби, сообщает Entertainment Weekly. Сейчас оскароносная актриса ведёт переговоры со студией Sony Pictures.

Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой

Картина про Барби находится в разработке уже несколько лет. В декабре СМИ сообщали, что на главную роль в фильме пригласили комедиантку Эми Шумер, но спустя некоторое время она выбыла из проекта из-за загруженного графика.

В центре сюжета кукла, которая живёт в волшебной стране Барбиленд. Внезапно граждане изгоняют главную героиню из-за того, что она кажется им недостаточно совершенной. Теперь кукле придётся осваиваться в реальном мире.

Режиссером должна выступить австралийка Алетеа Джонс. Выход фильма в прокат запланирован на июнь 2018 года.
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Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой фотографии
Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой фотографии
Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой фотографии
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