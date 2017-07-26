Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой

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На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни

Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе

25 июля

Минкульт сконцентрируется на классике

Ведомство подписало соглашение с Патриаршим советом по культуре – теперь в приоритете выделение денег на спектакли, фильмы и анимацию по классике русской литературы.