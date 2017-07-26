Энн Хэтэуэй может стать пластиковой куклой

Энн Хэтэуэй
предложили главную роль в фильме о Барби, сообщает Entertainment Weekly. Сейчас оскароносная актриса ведёт переговоры со студией Sony Pictures.
Картина про Барби находится в разработке уже несколько лет. В декабре СМИ сообщали, что на главную роль в фильме пригласили комедиантку Эми Шумер
, но спустя некоторое время она выбыла из проекта из-за загруженного графика.
В центре сюжета кукла, которая живёт в волшебной стране Барбиленд. Внезапно граждане изгоняют главную героиню из-за того, что она кажется им недостаточно совершенной. Теперь кукле придётся осваиваться в реальном мире.
Режиссером должна выступить австралийка Алетеа Джонс
. Выход фильма в прокат запланирован на июнь 2018 года
.
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