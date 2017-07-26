Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе

Продюсерская компания Леонардо ДиКаприо
совместно с National Geographic работает над созданием сериала по книге Тома Вульфа «Битва за космос», сообщает The Hollywood Reporter.
В National Geographic отметили, что будущий сериал имеет важное значение, так как героизм американских астронавтов играет большую роль в истории США. Вместе с ДиКаприо в создании сериала поучаствуют исполнительный продюсер Дженнифер Дэвиссон
и сценарист Уилл Стейплс
.
Роман «Битва за космос» ранее уж был экранизирована - в 1983 году вышел фильм режиссёра Филипа Кауфмана «Парни что надо»
, повествующая о первых шагах американцев в освоении космоса. Лента стала обладателем четырёх премий «Оскар».
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