Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе

26 июля
2017 год

Новости кино >>
26 июля 2017
Продюсерская компания Леонардо ДиКаприо совместно с National Geographic работает над созданием сериала по книге Тома Вульфа «Битва за космос», сообщает The Hollywood Reporter.

Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе

В National Geographic отметили, что будущий сериал имеет важное значение, так как героизм американских астронавтов играет большую роль в истории США. Вместе с ДиКаприо в создании сериала поучаствуют исполнительный продюсер Дженнифер Дэвиссон и сценарист Уилл Стейплс.

Роман «Битва за космос» ранее уж был экранизирована - в 1983 году вышел фильм режиссёра Филипа Кауфмана «Парни что надо», повествующая о первых шагах американцев в освоении космоса. Лента стала обладателем четырёх премий «Оскар».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Леонардо ДиКаприо заинтересовался историей освоения Северной Америки
Джереми Реннер и Леонардо ДиКаприо похожи на Владимира Путина
Поиск по меткам
Фильмы про космос
персоны
Леонардо ДиКаприо
фильмы
Парни что надо

фотографии >>
Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе фотографии
Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе фотографии
Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе фотографии
Леонардо ДиКаприо вместе с Nat Geo работает над сериалом о космосе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Алина Бужинская
Петерис Гаудиньш
Наталья Доля
Юлия Кокрятская
Мария Куркова
Александр Лойе
Виктор Хохряков
Дарья Циберкина
Сергей Шнырёв
Кейт Бекинсейл
Сандра Буллок
Хелен Миррен
Джейсон Робардс (II)
Кевин Спейси
Оливия Уильямс
Ханнелора Эльснер
все родившиеся 26 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью