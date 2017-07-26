На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни

Международный кинофестиваль в Торонто объявил программу: в список попали новые фильмы Джорджа Клуни
, Джо Райта
, Даррена Аронофски
, Анджелины Джоли
, Александра Пэйна
, сообщает Variety.
Джордж Клуни представит свой режиссёрский проект «Субурбикон»
, снятый по сценарию братьев Коэн
. Джоли приедет в Канаду с драмой «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», экранизацией одноименной автобиграфической повести Лун Ун.
Кроме того, на фестивале будут показаны фильмы «Мама!»
Даррена Аронофски, «Короче» Александра Пэйна и «Тёмные времена» Джо Райта.
В этом году Международный фестиваль в Торонто пройдет с 7 по 17 сентября. Фильмы, представленные на смотре, вступают в «оскароносную гонку», а победитель основного конкурса станет одним из фаворитов в борьбе за заветную статуэтку.
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