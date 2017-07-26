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На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни

26 июля
2017 год

Новости кино >>
26 июля 2017
Международный кинофестиваль в Торонто объявил программу: в список попали новые фильмы Джорджа Клуни, Джо Райта, Даррена Аронофски, Анджелины Джоли, Александра Пэйна, сообщает Variety.

На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни

Джордж Клуни представит свой режиссёрский проект «Субурбикон», снятый по сценарию братьев Коэн. Джоли приедет в Канаду с драмой «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи», экранизацией одноименной автобиграфической повести Лун Ун.

Кроме того, на фестивале будут показаны фильмы «Мама!» Даррена Аронофски, «Короче» Александра Пэйна и «Тёмные времена» Джо Райта.

В этом году Международный фестиваль в Торонто пройдет с 7 по 17 сентября. Фильмы, представленные на смотре, вступают в «оскароносную гонку», а победитель основного конкурса станет одним из фаворитов в борьбе за заветную статуэтку.
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На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни фотографии
На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни фотографии
На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни фотографии
На фестивале в Торонто покажут фильмы Анджелины Джоли и Джорджа Клуни фотографии
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