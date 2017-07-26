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Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ

26 июля
2017 год

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26 июля 2017
В Санкт-Петербурге завершились съёмки нового детективного сериала НТВ «Последняя статья журналиста» с Дмитрием Паламарчуком в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ

Действие детективной драмы происходит в 80-е годы в СССР. Молодой и амбициозный корреспондент «Псковской правды» Олег Верховцев (Паламарчук) пишет только о том, что видел или пережил сам. Принципиальный журналист собирается написать репортаж из камеры смертников, но для этого он уговаривает своих высокопоставленных друзей для правдоподобности посадить его по ложному обвинению, а после написания материала вытащить из тюрьмы. Неожиданные события вносят свои коррективы в первоначальный замысел Олега и, чудом избегая расстрела, он по-настоящему попадает в тюрьму на пятнадцать лет, а в его невиновность не верит даже любимая жена Полина (Агния Дитковските).

Герою удаётся выйти свободу только в середине девяностых. Олег видит, как изменилась страна, как изменились люди – ему кажется, что он попал в какую-то другую реальность, к которой он никак не может привыкнуть. Теперь бывшему журналисту важно вернуть свое честное имя и выяснить, почему его предали близкие люди.

Съёмки сериала проходили в Санкт-Петербурге и Пскове. Премьера сериала «Последняя статья журналиста» состоится уже в новом сезоне.
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Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ фотографии
Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ фотографии
Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ фотографии
Дмитрий Паламарчук отмотал срок в новом сериале НТВ фотографии
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