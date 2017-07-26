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Второй сезон «Вершины озера» выйдет в России в день мировой премьеры

26 июля
2017 год

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26 июля 2017
Российская премьера второго сезона детективного сериала обладательницы премии «Оскар» Джейн Кэмпион «Вершина озера» состоится одновременно со всем миром. Первый эпизод новой части появится на сервисе «Амедиатека» в 23.05 по московскому времени 27 июля, после полуночи станут доступны для просмотра все остальные пять серий сезона.

Второй сезон «Вершины озера» выйдет в России в день мировой премьеры

«Мы рады расширить наше сотрудничество с BBC и эксклюзивно представить в России продолжение сериала «Вершина озера». Наша аудитория любит и ценит премиальные криминальные драмы. И самое главное – премьера на наших сервисах в России выйдет одновременно с показом на BBC», – отметил генеральный директор AMEDIA TV Денис Горшков.

Действие второго сезона пройдет в Сиднее и Гонконге спустя четыре года после событий первой части. Детективу Робин Гриффин (Элизабет Мосс) вместе со своей напарницей в исполнении Гвендолин Кристи из «Игры престолов» предстоит раскрыть новое запутанное дело: воды Тасманского моря выносят на берег чемодан с изуродованным телом беременной азиатской проститутки, личность которой неизвестна. Параллельно развивается другая история, связанная с личной жизнью Робин. В этой истории важная роль отведена профессору и феминистке в исполнении обладательницы «Оскара» Николь Кидман.
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