Второй сезон «Вершины озера» выйдет в России в день мировой премьеры

Российская премьера второго сезона детективного сериала обладательницы премии «Оскар» Джейн Кэмпион «Вершина озера»
состоится одновременно со всем миром. Первый эпизод новой части появится на сервисе «Амедиатека»
в 23.05 по московскому времени 27 июля, после полуночи станут доступны для просмотра все остальные пять серий сезона.
«Мы рады расширить наше сотрудничество с BBC и эксклюзивно представить в России продолжение сериала «Вершина озера». Наша аудитория любит и ценит премиальные криминальные драмы. И самое главное – премьера на наших сервисах в России выйдет одновременно с показом на BBC»
, – отметил генеральный директор AMEDIA TV Денис Горшков.
Действие второго сезона пройдет в Сиднее и Гонконге спустя четыре года после событий первой части. Детективу Робин Гриффин (Элизабет Мосс
) вместе со своей напарницей в исполнении Гвендолин Кристи
из «Игры престолов»
предстоит раскрыть новое запутанное дело: воды Тасманского моря выносят на берег чемодан с изуродованным телом беременной азиатской проститутки, личность которой неизвестна. Параллельно развивается другая история, связанная с личной жизнью Робин. В этой истории важная роль отведена профессору и феминистке в исполнении обладательницы «Оскара» Николь Кидман
.
обсуждение >>