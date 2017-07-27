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Пётр Фёдоров и Борис Хлебников оценят участников «Короче»

27 июля
2017 год

Новости кино >>
27 июля 2017
В состав жюри пятого российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа, войдут актер Пётр Фёдоров и режиссер Борис Хлебников, чей фильм «Аритмия» в июне получил гран-при фестиваля «Кинотавр», сообщает пресс-служба «Короче».

Пётр Фёдоров и Борис Хлебников оценят участников «Короче»

Помимо Фёдорова и Хлебникова в состав жюри также войдут актриса Екатерина Климова, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов, писатель Евгений Гришковец и российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Как и в прошлые годы, председателем жюри будет продюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов.

В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1652 заявки короткометражных фильмов из разных уголков России и мира. Программа будет объявлена в начале августа.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в Конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.
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