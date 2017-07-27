Пётр Фёдоров и Борис Хлебников оценят участников «Короче»

В состав жюри пятого российского фестиваля короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 18 по 20 августа, войдут актер Пётр Фёдоров
и режиссер Борис Хлебников
, чей фильм «Аритмия»
в июне получил гран-при фестиваля «Кинотавр», сообщает пресс-служба «Короче».
Помимо Фёдорова и Хлебникова в состав жюри также войдут актриса Екатерина Климова
, генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа» Вячеслав Муругов
, писатель Евгений Гришковец
и российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева
. Как и в прошлые годы, председателем жюри будет продюсер, глава студии «ПРОФИТ» Игорь Толстунов
.
В этом году на участие в фестивале были поданы рекордные 1652 заявки короткометражных фильмов из разных уголков России и мира. Программа будет объявлена в начале августа.
Фестиваль короткометражного кино «Короче» впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в Конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Калининградской области.
обсуждение >>