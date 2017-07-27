Кирилл Серебренников дождался лета

Режиссер Кирилл Серебренников
приступил к съемкам нового фильма «Лето» о молодом Викторе Цое
. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.
«Начали. кино. «лето»
, – написал Серебренников.
Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Судя по выложенным режиссером фотографиям, в картине играют артисты «Гоголь-центра» Александр Горчилин
и Филипп Авдеев
, а также актриса Светлана Устинова
. Продюсером картины выступает Илья Стюарт
.
Действие фильма будет происходит в конце 1970-х – начале 1980-х годов, «когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом». Сценарий написали Михаил
и Лили Идовы
.
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