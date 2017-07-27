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Кирилл Серебренников дождался лета

27 июля
2017 год

Новости кино >>
27 июля 2017
Режиссер Кирилл Серебренников приступил к съемкам нового фильма «Лето» о молодом Викторе Цое. Об этом режиссер сообщил на своей странице в Facebook.

Кирилл Серебренников дождался лета

«Начали. кино. «лето», – написал Серебренников.

Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Судя по выложенным режиссером фотографиям, в картине играют артисты «Гоголь-центра» Александр Горчилин и Филипп Авдеев, а также актриса Светлана Устинова. Продюсером картины выступает Илья Стюарт.

Действие фильма будет происходит в конце 1970-х – начале 1980-х годов, «когда 18-летний Цой готовится и записывает свой первый альбом». Сценарий написали Михаил и Лили Идовы.

Фото: Facebook Кирилла Серебренникова/Алексей Фокин
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Кирилл Серебренников дождался лета фотографии
Кирилл Серебренников дождался лета фотографии
Кирилл Серебренников дождался лета фотографии
Кирилл Серебренников дождался лета фотографии
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