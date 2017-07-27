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«Лавстори» Тодоровского и «Хармс» Болотникова: объявлена программа фестиваля «Окно в Европу»

27 июля
2017 год

Новости кино >>
27 июля 2017
Фестиваль «Окно в Европу», который в этом году пройдет с 6 по 12 августа Выборге уже в 25-й раз, объявил программу. В конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры» будет представлено 11 фильмов, в числе которых дебютная работа Петра Тодоровского «Лавстори», призер фестиваля в Карловых Варах «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, фильм «Хармс» Ивана Болотникова и «То, что во мне» Гарика Сукачева. Последняя лента станет фильмом открытия кинофестиваля.

«Хармс»

Для конкурса неигрового кино было выбрано 27 фильмов из 200 заявок. На «Окне в Европу», в частности, покажут «Последний вальс» Юлии Бобковой, «Про рок» Евгения Григорьева, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой. В программе анимационного кино будет представлено 40 мультфильмов.

Участие в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» примут девять картин. Это, например, прошлогодний «Чужой дом» Русудан Глурджидзе, российско-индийский проект «Эликсир бессмертия», фильм «Красный русский», который спродюсировала Юлия Мишкинене, новая работа Андреса Пуустусмаа «Варшава».



Кроме того, зрители Выборга смогут увидеть новые российские картины, уже получившие награды других отечественных смотров – «Аритмию» Бориса Хлебникова (гран-при и приз за лучшую мужскую роль «Кинотавра»), «Карп отмороженный» Владимира Котта (приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля), «Нашла коса на камень» Ани Крайс (гран-при фестиваля «Движение»), «Теснота» Кантемира Балагова (приз ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля и наград за лучший дебют «Кинотавра») и другие картины. Также в Выборге в рамках программы «Гала-премьера» состоится показ комедии Марюса Вайсберга «Бабушка легкого поведения».

Помимо кинопоказов традиционно на фестивале проходят мастер-классы. В этом году их дадут глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, писатель Дмитрий Быков и режиссер Вадим Абдрашитов. Кроме того, на фестивале состоится творческая встреча с Александром Сокуровым и показ работ выпускников его мастерской в университете Кабардино-Балкарии.

Фото: кинокомпания Proline Film
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