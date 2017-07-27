«Лавстори» Тодоровского и «Хармс» Болотникова: объявлена программа фестиваля «Окно в Европу»

Для конкурса неигрового кино было выбрано 27 фильмов из 200 заявок. На «Окне в Европу», в частности, покажут «Последний вальс»Юлии Бобковой, «Про рок»Евгения Григорьева, «Чемодан без ручки» Элен Нелидовой. В программе анимационного кино будет представлено 40 мультфильмов.
Участие в конкурсе «Копродукция. Окно в мир» примут девять картин. Это, например, прошлогодний «Чужой дом»Русудан Глурджидзе, российско-индийский проект «Эликсир бессмертия», фильм «Красный русский», который спродюсировала Юлия Мишкинене, новая работа Андреса Пуустусмаа«Варшава».
Кроме того, зрители Выборга смогут увидеть новые российские картины, уже получившие награды других отечественных смотров – «Аритмию»Бориса Хлебникова (гран-при и приз за лучшую мужскую роль «Кинотавра»), «Карп отмороженный»Владимира Котта (приз зрительских симпатий Московского международного кинофестиваля), «Нашла коса на камень» Ани Крайс (гран-при фестиваля «Движение»), «Теснота» Кантемира Балагова (приз ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля и наград за лучший дебют «Кинотавра») и другие картины. Также в Выборге в рамках программы «Гала-премьера» состоится показ комедии Марюса Вайсберга«Бабушка легкого поведения».
Помимо кинопоказов традиционно на фестивале проходят мастер-классы. В этом году их дадут глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, писатель Дмитрий Быков и режиссер Вадим Абдрашитов. Кроме того, на фестивале состоится творческая встреча с Александром Сокуровым и показ работ выпускников его мастерской в университете Кабардино-Балкарии.
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