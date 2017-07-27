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Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва»

27 июля
2017 год

Новости кино >>
27 июля 2017
Опубликована программа 74-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет на Лидо с 30 августа по 9 сентября. В конкурсе на данный момент представлена 21 картина, российских участников в этом списке нет. Обычно Венецианский кинофестиваль еще добавляет некоторые фильмы за неделю до открытия фестиваля. Возможно, среди них всё-таки появятся российские картины.

Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва»

Тем не менее программа нынешнего смотра выглядит довольно впечатляюще. Именно в конкурсе Венеции состоятся премьеры «Мамы!» Даррена Аронофски, «Субурбикона» Джорджа Клуни, «Трех рекламных щитов на границе Эббинга, Миссури» director/euro/84654/bio/]Мартина МакДоны, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Короче» Александра Пэйна. Все они затем будут показаны на кинофестивале в Торонто.

Особый интерес в Венецианском конкурсе вызывает фильм китайского художника Ай Вэйвэя «Человеческий поток» и новая работа обладателя «Золотой пальмовой ветви» Абделатифа Кешиша Mektoub, my love: Canto uno. Также на фестивале будут показаны картины Хирокадзу Кореэда, Пола Шредера, Ксавье Леграна и других режиссеров.
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фильмы
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Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва» фотографии
Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва» фотографии
Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва» фотографии
Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва» фотографии
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