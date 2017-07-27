Гильермо дель Торо и Ай Вейвей будут претендовать на «Золотого льва»

Опубликована программа 74-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет на Лидо с 30 августа по 9 сентября. В конкурсе на данный момент представлена 21 картина, российских участников в этом списке нет. Обычно Венецианский кинофестиваль еще добавляет некоторые фильмы за неделю до открытия фестиваля. Возможно, среди них всё-таки появятся российские картины.
Тем не менее программа нынешнего смотра выглядит довольно впечатляюще. Именно в конкурсе Венеции состоятся премьеры «Мамы!» Даррена Аронофски
, «Субурбикона» Джорджа Клуни
, «Трех рекламных щитов на границе Эббинга, Миссури» director/euro/84654/bio/]Мартина МакДоны
, «Форма воды» Гильермо дель Торо
и «Короче» Александра Пэйна
. Все они затем будут показаны на кинофестивале в Торонто.
Особый интерес в Венецианском конкурсе вызывает фильм китайского художника Ай Вэйвэя «Человеческий поток»
и новая работа обладателя «Золотой пальмовой ветви» Абделатифа Кешиша Mektoub, my love: Canto uno
. Также на фестивале будут показаны картины Хирокадзу Кореэда
, Пола Шредера
, Ксавье Леграна
и других режиссеров.
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