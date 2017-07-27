НВО расскажет про Чернобыль

Канал НВО анонсировал мини-сериал «Чернобыль»
о событиях 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая привела к гибели более 30 человек и масштабной экологической катастрофе. Об этом сообщает американское издание Variety
.
Сериал будет состоять из пяти эпизодов. Главную роль – ученого Валерия Легасова, который одним из первых прибыл на место аварии, входил в правительственную комиссию по расследованию ее причин, а затем выступал с итоговым докладом на конференции экспертов МАГАТЭ, – сыграет актер Джаред Харрис
, известный по работе в сериале «Безумцы»
.
Сценарий для «Чернобыля» написал Крэйг Мазин
, работавший над двумя частями «Мальчишника»
и «Очень страшного кино»
. Режиссером выступит Йохан Ренк
, снимавший эпизоды «Ходячих мертвецов»
, «Во все тяжкие»
и «Викингов»
.
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