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НВО расскажет про Чернобыль

27 июля
2017 год

Новости кино >>
27 июля 2017
Канал НВО анонсировал мини-сериал «Чернобыль» о событиях 1986 года, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая привела к гибели более 30 человек и масштабной экологической катастрофе. Об этом сообщает американское издание Variety.

НВО расскажет про Чернобыль

Сериал будет состоять из пяти эпизодов. Главную роль – ученого Валерия Легасова, который одним из первых прибыл на место аварии, входил в правительственную комиссию по расследованию ее причин, а затем выступал с итоговым докладом на конференции экспертов МАГАТЭ, – сыграет актер Джаред Харрис, известный по работе в сериале «Безумцы».

Сценарий для «Чернобыля» написал Крэйг Мазин, работавший над двумя частями «Мальчишника» и «Очень страшного кино». Режиссером выступит Йохан Ренк, снимавший эпизоды «Ходячих мертвецов», «Во все тяжкие» и «Викингов».
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персоны
Джаред Харрис
фильмы
БезумцыВикингиВо все тяжкиеМальчишник 2: Из Вегаса в БангкокОчень страшное кино 3Ходячие мертвецы

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№ 1
hedgehog (Санкт-Петербург)   27.07.2017 - 21:41
Про Чернобыль лучше бы русские сняли, а не американцы... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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