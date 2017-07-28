Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун станут ведущими утреннего шоу

Актрисы Дженнифер Энистон
и Риз Уизерспун
сыграют в сериале про утреннее шоу и работу медиа в Нью-Йорке, сообщает The Hollywood reporter
.
Идея проекта принадлежит бывшему шоураннеру драматической линейки HBO Майклу Элленбергу
. Сценаристом и исполнительным продюсером станет Джей Карсон
, работавший над «Карточным домиком»
. Сами актрисы также получат статус исполнительных продюсеров. Сериал, который пока ещё не получил название, выйдет на кабельных каналах и стриминг-сервисах, включая Netflix.
Для Энистон это будет первая после окончания «Друзей»
главная роль на телевидении. Риз Уизерспун в прошлом году сыграла в сериале «Большая маленькая ложь»
, где также выступила одним из продюсеров. Этот проект получил несколько номинаций на премию «Эмми».
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