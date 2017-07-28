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Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун станут ведущими утреннего шоу

28 июля
2017 год

Новости кино >>
28 июля 2017
Актрисы Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун сыграют в сериале про утреннее шоу и работу медиа в Нью-Йорке, сообщает The Hollywood reporter.

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун станут ведущими утреннего шоу

Идея проекта принадлежит бывшему шоураннеру драматической линейки HBO Майклу Элленбергу. Сценаристом и исполнительным продюсером станет Джей Карсон, работавший над «Карточным домиком». Сами актрисы также получат статус исполнительных продюсеров. Сериал, который пока ещё не получил название, выйдет на кабельных каналах и стриминг-сервисах, включая Netflix.

Для Энистон это будет первая после окончания «Друзей» главная роль на телевидении. Риз Уизерспун в прошлом году сыграла в сериале «Большая маленькая ложь», где также выступила одним из продюсеров. Этот проект получил несколько номинаций на премию «Эмми».
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