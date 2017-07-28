Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана

Французский режиссер Люк Бессон
представил в Москве свою новую картину «Валериан и город тысячи планет», созданную по комиксам Пьера Кристин
и Жан-Клода Мезьера
. Работа над фильмом, главные роли в котором исполнили Кара Делевинь
и Дейн ДеХаан
, заняла у Бессона семь лет.
Действие картины происходит в 2700 году. Космические агенты Валериан (ДеХаан) и Лорелин (Делевинь) стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики. В фильме также представлены и другие планеты галактики будущего. Одна из них – Мюл, своеобразный рай, населенный красивыми существами – перлами. Одну из них играет российская модель Саша Лусс
, которая также вместе с Бессоном представляла картину.
«На этой планете живут идеальные существа, которыми мы должны были бы быть. Они не умеют ненавидеть, конфликтовать, они синхронизированы с природой. Они, как мы, – только лучше»
, – рассказал Бессон.
Кинематографический образ планет будущего он искал вместе со студентами из всех киношкол мира. Бессон объявил конкурс и получил около двух тысяч работ из разных стран. Затем выбрал 10 понравившихся ему проектов и пригласил их создателей, средний возраст которых 19 лет, поработать с ним. Бессон рассказал, что в первый год работы он запрещал ребятам разговаривать с кем-либо, кроме него самого.
Одну из ролей в картине – существа, способного превращаться в кого угодно, – сыграла певица Рианна
.
«Рианна была первой, о ком я подумал. Ее существо – Баббл – комбинация всего, чем должен быть артист»
, – уверен Бессон.
Фильм «Валериан и город тысячи планет» постановщик посвятил своему отцу, так как именно он первым ему показал комикс Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера.
«К сожалению, он ушел из жизни, и не видел фильм. Но я слышал, что там, наверху, есть отличные IMAX-кинотеатры, надеюсь, что мой отец вместе с Дэвидом Боуи посмотрят этот фильм»
, – отметил режиссер.
Бессон также намекнул, что свой следующий фильм он может снять в России, но подробности проекта пока разглашать отказался. Что же касается продолжения «Валериана», то на него французский постановщик очень надеется.
«Надеюсь, мы сделаем второй фильм, но пока мы этого не знаем»
, – уточнил режиссер.
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