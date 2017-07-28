Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана

28 июля
2017 год

Новости кино >>
28 июля 2017
Французский режиссер Люк Бессон представил в Москве свою новую картину «Валериан и город тысячи планет», созданную по комиксам Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера. Работа над фильмом, главные роли в котором исполнили Кара Делевинь и Дейн ДеХаан, заняла у Бессона семь лет.

Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана

Действие картины происходит в 2700 году. Космические агенты Валериан (ДеХаан) и Лорелин (Делевинь) стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи существ из различных миров со всех уголков галактики. В фильме также представлены и другие планеты галактики будущего. Одна из них – Мюл, своеобразный рай, населенный красивыми существами – перлами. Одну из них играет российская модель Саша Лусс, которая также вместе с Бессоном представляла картину.

«На этой планете живут идеальные существа, которыми мы должны были бы быть. Они не умеют ненавидеть, конфликтовать, они синхронизированы с природой. Они, как мы, – только лучше», – рассказал Бессон.

Кинематографический образ планет будущего он искал вместе со студентами из всех киношкол мира. Бессон объявил конкурс и получил около двух тысяч работ из разных стран. Затем выбрал 10 понравившихся ему проектов и пригласил их создателей, средний возраст которых 19 лет, поработать с ним. Бессон рассказал, что в первый год работы он запрещал ребятам разговаривать с кем-либо, кроме него самого.

Одну из ролей в картине – существа, способного превращаться в кого угодно, – сыграла певица Рианна.

«Рианна была первой, о ком я подумал. Ее существо – Баббл – комбинация всего, чем должен быть артист», – уверен Бессон.

Фильм «Валериан и город тысячи планет» постановщик посвятил своему отцу, так как именно он первым ему показал комикс Пьера Кристин и Жан-Клода Мезьера.

«К сожалению, он ушел из жизни, и не видел фильм. Но я слышал, что там, наверху, есть отличные IMAX-кинотеатры, надеюсь, что мой отец вместе с Дэвидом Боуи посмотрят этот фильм», – отметил режиссер.

Бессон также намекнул, что свой следующий фильм он может снять в России, но подробности проекта пока разглашать отказался. Что же касается продолжения «Валериана», то на него французский постановщик очень надеется.

«Надеюсь, мы сделаем второй фильм, но пока мы этого не знаем», – уточнил режиссер.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Люк Бессон в июле приедет в Москву
Изменилась дата релиза фильма «Валериан и город тысячи планет»
Вышел эпичный финальный трейлер фильма «Валериан и город тысячи планет»
персоны
Люк БессонДэвид БоуиКара ДелевиньДейн ДеХаанРианна
фильмы
Валериан и город тысячи планет

фотографии >>
Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана фотографии
Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана фотографии
Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана фотографии
Люк Бессон надеется на продолжение фильма про Валериана фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Столяров
26 июля скончался режиссер Александр Столяров.

День рождения >>

Владимир Басов
Наталия Белохвостикова
Валентина Березуцкая
Марианна Вертинская
Ирина Ефремова
Егор Клеймёнов
Инна Макарова
Максим Матвеев
Виктор Мережко
Наталья Стриженова
Шарль Байяр
Лука Барбарески
Элизабет Беркли
Джо Е. Браун
Моник ван де Вен
Рольф Людвиг
Леонор Уотлинг
все родившиеся 28 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью