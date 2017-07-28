Бен Аффлек и Мэтт Дэймон вернутся в лихие 90-е Бостона

Канал Showtime одобрил работу над пилотным эпизодом сериала «Город на холме»
, автором идеи которого выступил актер, режиссер и продюсер Бен Аффлек
, сообщает The Hollywood reporter
.
Криминальная драма расскажет о полицейской операции под названием «Бостонское чудо», благодаря которой в городе с постоянными бандитскими разборками наконец воцарило спокойствие. Действие проекта будет развиваться в начале 1990-х, когда Бостон погряз в коррупции, расизме и криминале.
Режиссером выступит Гэвин О’Коннор
, снимавший недавний триллер с Беном Аффлеком «Расплата»
. Сам Аффлек, Мэтт Дэймон
и режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд
будут исполнительными продюсерами проекта.
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