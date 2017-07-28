Российские фильмы на кинофестивалях смогут показывать без прокатного удостоверения

Правительство РФ наконец согласовало законопроект, отменяющий обязательное получение прокатных удостоверений для фестивальных фильмов, сообщается на сайте
кабмина.
После утверждения правительством документ будет направлен на рассмотрение Государственной думы РФ, которая сейчас в отпуске. Так что поправки в лучшем случае примут в сентябре – во время осенней сессии депутатов.
Законопроектом предлагается установить, что «при показе фильма на кинофестивале продолжительностью не более 10 дней, проводимом на территории России, не будет требоваться прокатное удостоверение при условии, что такой фильм показывается на кинофестивале не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма».
Сейчас прокатное удостоверение не нужно только для иностранных фильмов, которые демонстрируются в рамках международных кинофестивалей на территории России.
Норма об обязательной «прокатке» даже для фестивальных показов была введена в 2014 году – вместе с изменениями в закон «О государственном языке Российской Федерации», которые запретили нецензурную лексику в кино. Тогда же мат наряду с пропагандой насилия и экстремизма стал причиной, по которой фильм не может получить прокатное удостоверение. Подзаконные акты к этому нормативному документу ввели штрафы за показ фильмов на территории страны без «прокатки» – от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц за первый случай и от 120 до 200 тысяч рублей за повторное нарушение.
Это существенно осложнило работу многих кинофестивалей, ориентированных в первую очередь на арт-кино, которое, возможно, и не будет выходить в прокат. Например, на недавнем смотре «Горький fest» в Нижнем Новгороде, как рассказывал президент фестиваля Михаил Пореченков
, премьера фильма Сергея Лозницы «Кроткая»
не состоялась именно из-за отсутствия прокатного удостоверения.
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