Выпускник мастерской Александра Сокурова снял фильм о Первой мировой

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Новости кино Сэмюэл Л. Джексон перебрался на ТВ Актёр сыграет в криминальном триллере «Старик».

Новости кино Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов» В сети появились новый тизер и первый постер 7-го сезона популярной хоррор-антологии.

Лайфстайл «Плакать надо в душе, но не в присутствии детей»: Анджелина Джоли о секретах материнства Актриса впервые дала большое интервью с момента расставания с Питтом

Новости кино Шенайя Твейн сыграет вместе с Джоном Траволтой в гоночной драме «Королева кантри» присоединилась к актёрскому составу фильма под рабочим названием «Торговый пункт».