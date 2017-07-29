Выпускник мастерской Александра Сокурова снял фильм о Первой мировой

Подошли к концу съёмки картины «Слухач», снятой Александром Золотухиным – одним из двенадцати выпускников Мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете, сообщает пресс-служба киностудии «Ленфильм».
фото: Пресс-служба киностудии «Ленфильм»
О завершении съёмок рассказал художественный руководитель проекта Александр Сокуров: «Съёмочный период фильма "Слухач" завершён. Остался один день технических съёмок. Впереди пост-продакшн».
«Слухачами» в Первую мировую войну называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Сценарий о простом деревенском парне, который в 1916 году уходит добровольцем на фронт и в первом же бою теряет зрение, написал сам Золотухин ещё во время обучения в мастерской.
Локациями для фильма послужили Санкт-Петербург, Ленинградская область, Кронштадт и территория Выборгского замка. В масштабных сценах были задействованы как профессиональные актёры массовых сцен, так и «дебютанты» – молодые люди, которых ассистенты находили на улицах, в метро, в социальных сетях. Главную роль исполнил воспитанник одного из детских домов Санкт-Петербурга.
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