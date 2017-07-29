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Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана

29 июля
2017 год

Новости кино >>
29 июля 2017
Канал AMC опубликовал промо-фотографии к 8-му сезону «Ходячих мертвецов».

Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана

Нас ожидает новая встреча с Риком Граймсом (Эндрю Линкольн) и его командой, которая в седьмом сезоне пополнилась жителями сообществ «Александрия», «Королевство» и «Хиллтоп». Вместе они планируют противостоять Нигану (Джеффри Дин Морган) и армии «Спасителей», готовым к кровавой бойне.

Шоураннер сериала – Скотт М. Гимпл, исполнительные продюсеры – Дэвид Элперт, Гэйл Энн Хёрд, Том Льюз, Роберт Киркман и Грегори Никотеро.

Юбилейный сотый эпизод популярной зомби-драмы появится на малых экранах 22 октября.
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Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана фотографии
Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана фотографии
Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана фотографии
Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана фотографии
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