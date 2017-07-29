Рик, Мишонн, Мэгги и Дарил готовы к битве с армией Нигана

Канал AMC опубликовал промо-фотографии к 8-му сезону «Ходячих мертвецов»
.
Нас ожидает новая встреча с Риком Граймсом (Эндрю Линкольн
) и его командой, которая в седьмом сезоне пополнилась жителями сообществ «Александрия», «Королевство» и «Хиллтоп». Вместе они планируют противостоять Нигану (Джеффри Дин Морган
) и армии «Спасителей», готовым к кровавой бойне.
Шоураннер сериала – Скотт М. Гимпл
, исполнительные продюсеры – Дэвид Элперт
, Гэйл Энн Хёрд
, Том Льюз
, Роберт Киркман
и Грегори Никотеро
.
Юбилейный сотый эпизод популярной зомби-драмы появится на малых экранах 22 октября
.
обсуждение >>