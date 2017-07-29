Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Сэмюэл Л. Джексон перебрался на ТВ

29 июля
2017 год

Новости кино >>
29 июля 2017
Как сообщает Deadline Hollywood, Сэмюэл Л. Джексон перебрался на ТВ для того, чтобы исполнить главную роль в криминальном триллере Джонатана Штайнберга и Уоррена Литтлфилда «Старик» (The Old Man).

Сэмюэл Л. Джексон перебрался на ТВ

Основой для сериала послужит одноимённый роман Томаса Перри, рассказывающий про вдовца-пенсионера Дэна Чейза (Джексон), который в молодости был асом военной разведки, но после провальной операции, случившейся много лет назад, едва унёс ноги от врагов. Разумеется, прошлое настигло его, и теперь ему придётся вспомнить все свои навыки.

Над адаптацией романа для телевидения корпит Штайнберг, выступающий исполнительным продюсером остросюжетной драмы вместе с Дэном Шоцем, Джексоном и Литтлфилдом. За производство отвечает Fox 21 TV Studios.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сэмюэл Л. Джексон вернётся к роли Ника Фьюри
Сэмюэл Л. Джексон в экранизации романа Стивена Кинга
персоны
Сэмюэл Л. Джексон

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Столяров
26 июля скончался режиссер Александр Столяров.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Карим Мирхадиев
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Валентина Федотова
Вячеслав Чепурченко
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Уильям Пауэлл
Ульрих Тукур
Уил Уитон
Григорий Хмара
Уэнди Хьюз
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью