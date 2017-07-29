Как сообщает Deadline Hollywood, Сэмюэл Л. Джексон
перебрался на ТВ для того, чтобы исполнить главную роль в криминальном триллере Джонатана Штайнберга
и Уоррена Литтлфилда «Старик»
(The Old Man).
Основой для сериала послужит одноимённый роман Томаса Перри
, рассказывающий про вдовца-пенсионера Дэна Чейза (Джексон), который в молодости был асом военной разведки, но после провальной операции, случившейся много лет назад, едва унёс ноги от врагов. Разумеется, прошлое настигло его, и теперь ему придётся вспомнить все свои навыки.
Над адаптацией романа для телевидения корпит Штайнберг, выступающий исполнительным продюсером остросюжетной драмы вместе с Дэном Шоцем
, Джексоном и Литтлфилдом. За производство отвечает Fox 21 TV Studios.
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