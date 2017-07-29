Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов»

В сети появились 12-й тизер и первый постер 7-го сезона «Американской истории ужасов»
, который выйдет на малые экраны 5 сентября
с подзаголовком «Культ».
Действие новой части популярной хоррор-антологии Райана Мёрфи
и Брэда Фальчука
, состоящей из 11 эпизодов, развернётся в Мичигане на фоне президентских выборов в США 2016-го года.
Главные роли в сериале вновь исполнят Сара Полсон
и Эван Питерс
, а компанию им составят Билли Лурд
, Билли Эйхнер
, Шейенн Джексон
, Колтон Хэйнс
, Элисон Пилл
и Адина Портер
.
Если интересно, то остальные 11 тизеров будущего сезона можно посмотреть на Youtube-канале
телешоу.
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