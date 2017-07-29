Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов»

29 июля
2017 год

Новости кино >>
29 июля 2017
В сети появились 12-й тизер и первый постер 7-го сезона «Американской истории ужасов», который выйдет на малые экраны 5 сентября с подзаголовком «Культ».



Действие новой части популярной хоррор-антологии Райана Мёрфи и Брэда Фальчука, состоящей из 11 эпизодов, развернётся в Мичигане на фоне президентских выборов в США 2016-го года.

Главные роли в сериале вновь исполнят Сара Полсон и Эван Питерс, а компанию им составят Билли Лурд, Билли Эйхнер, Шейенн Джексон, Колтон Хэйнс, Элисон Пилл и Адина Портер.

Пчелиные соты испугают фанатов «Американской истории ужасов»

Если интересно, то остальные 11 тизеров будущего сезона можно посмотреть на Youtube-канале телешоу.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Американская история ужасов» продлена до девятого сезона
Сара Полсон готова сыграть Трампа в «Американской истории ужасов»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Элисон ПиллЭван ПитерсСара ПолсонАдина Портер
фильмы
Американская история ужасов

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Столяров
26 июля скончался режиссер Александр Столяров.

День рождения >>

Сергей Горобченко
Павел Кадочников
Алексей Литвиненко (II)
Алексей Матошин
Лидия Милюзина
Карим Мирхадиев
Андрей Смелов
Витаутас Томкус
Валентина Федотова
Вячеслав Чепурченко
Жан-Юг Англад
Стивен Дорфф
Уильям Пауэлл
Ульрих Тукур
Уил Уитон
Григорий Хмара
Уэнди Хьюз
все родившиеся 29 июля >>

Афиша кино >>

Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
Стань легендой! Бигфут младший
детский фильм, приключения, фэнтези
Бельгия, Франция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью