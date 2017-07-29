В Суздале открылся памятник Андрею Тарковскому и «Андрею Рублёву»

Сегодня, 29 июля, в Суздале состоялась церемония открытия памятника Андрею Тарковскому и его картине «Андрей Рублёв», приуроченная к празднованию 85-летия режиссёра, сообщает ТАСС.
фото: Евгений Коробков
Композиция из бронзы, чьим автором является скульптор Мария Тихонова, включает в себя ключевых персонажей шедевра Тарковского – иконописца Андрея Рублёва (Анатолий Солоницын) и литейщика колоколов Бориску (Николай Бурляев), а также самого режиссёра.
По словам кинорежиссёра, актёра и автора идеи памятника Николая Бурляева, Фестивальная площадка на территории Главного туристского комплекса «Суздаль» неслучайно была выбрана для размещения скульптурной композиции. Именно с этой точки Тарковский и оператор Вадим Юсов увидели подходящую для съёмок архитектуру и ландшафт местности.
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