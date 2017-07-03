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Энтони Хопкинс сыграет Короля Лира

3 июля
2017 год

Новости кино >>
3 июля 2017
Энтони Хопкинс всё чаще отдаёт предпочтение ТВ-проектам. 79-летний актёр подписался на роль Короля Лира в современной адаптации шекспировской пьесы для канала BBC, сообщает Daily Mail.

Энтони Хопкинс сыграет Короля Лира

Уточняется, что в актёрском составе немало звёзд и помимо Хопкинса: в сериале снимутся Эмма Томпсон, Эмили Уотсон, Джим Бродбент, Джим Картер и Эндрю Скотт. Действие нового сериала-антиутопии происходит в вымышленной современной Британии. По сюжету Король Лир – властный диктатор, «английский Сталин», заседающий в Тауэре.

Режиссером проекта стал Ричард Эйр, ранее работавший ранее над «Пустой короной». Съёмки стартуют уже в сентябре. Дата премьеры сериала на канале BBC пока не уточняется.
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Энтони Хопкинс сыграет Короля Лира фотографии
Энтони Хопкинс сыграет Короля Лира фотографии
Энтони Хопкинс сыграет Короля Лира фотографии
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