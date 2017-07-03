Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами

В центре сюжета картины агент Лоррейн Бротон, лучший сотрудник Секретной разведывательной службы Её Величества. Помимо того, что Лоррейн превосходный мастер шпионажа: она красива и сексуальна, и умеет этим грамотно пользоваться. В неспокойном Берлине, куда Лоррейн направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем (Джеймс МакЭвой). Дуэту предстоит раскрыть запутанный шпионский клубок и выполнить миссию.
Режиссёром фильма стал Дэвид Литч. Премьера «Взрывной блондинки» в России состоится 27 июля.
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