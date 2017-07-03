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Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами

3 июля
2017 год

Новости кино >>
3 июля 2017
Universal Pictures обнародовала финальный трейлер шпионского боевика «Взрывная блондинка», главную роль в котором исполнила Шарлиз Терон.



В центре сюжета картины агент Лоррейн Бротон, лучший сотрудник Секретной разведывательной службы Её Величества. Помимо того, что Лоррейн превосходный мастер шпионажа: она красива и сексуальна, и умеет этим грамотно пользоваться. В неспокойном Берлине, куда Лоррейн направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем (Джеймс МакЭвой). Дуэту предстоит раскрыть запутанный шпионский клубок и выполнить миссию.

Режиссёром фильма стал Дэвид Литч. Премьера «Взрывной блондинки» в России состоится 27 июля.
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Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами фотографии
Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами фотографии
Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами фотографии
Агрессивная Шарлиз Терон показала навыки владения боевыми искусствами фотографии
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