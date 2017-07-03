Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо

В римской больнице «Джемелли» на 85-м году жизни скончался популярный комедийный актёр Паоло Вилладжо
, сообщают итальянские СМИ.
Факт смерти знаменитого артиста, режиссёра и сценариста подтвердила и его дочь Элизабетта, она опубликовала печальную новость на своей странице в Facebook. Отмечается, что несколько дней назад Вилладжо был госпитализирован, врачи не смогли спасти жизнь актёра.
Вилладжо создал на экране полюбившийся зрителям образ бухгалтера Уго Фантоцци, которого постоянно преследуют неудачи. Благодаря этому комическому персонажу, актёр стал известен сначала в Италии, а затем и за её пределами, в том числе и в СССР. Вилладжо сам придумал этого персонажа, написав в конце 1960-х годов несколько рассказов о нём, которые были опубликованы в популярных еженедельных журналах L’Espresso и L’Europeo. Он же стал и автором десятка сценариев, по которым были сняты популярные комедийные ленты, принесшие ему славу.
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