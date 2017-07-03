Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо

3 июля
2017 год

Новости кино >>
3 июля 2017
В римской больнице «Джемелли» на 85-м году жизни скончался популярный комедийный актёр Паоло Вилладжо, сообщают итальянские СМИ.

Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо

Факт смерти знаменитого артиста, режиссёра и сценариста подтвердила и его дочь Элизабетта, она опубликовала печальную новость на своей странице в Facebook. Отмечается, что несколько дней назад Вилладжо был госпитализирован, врачи не смогли спасти жизнь актёра.

Вилладжо создал на экране полюбившийся зрителям образ бухгалтера Уго Фантоцци, которого постоянно преследуют неудачи. Благодаря этому комическому персонажу, актёр стал известен сначала в Италии, а затем и за её пределами, в том числе и в СССР. Вилладжо сам придумал этого персонажа, написав в конце 1960-х годов несколько рассказов о нём, которые были опубликованы в популярных еженедельных журналах L’Espresso и L’Europeo. Он же стал и автором десятка сценариев, по которым были сняты популярные комедийные ленты, принесшие ему славу.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Паоло Вилладжо

фотографии >>
Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо фотографии
Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо фотографии
Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо фотографии
Умер итальянский актёр Паоло Вилладжо фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Паоло Вилладжо
2 июля скончался актёр Паоло Вилладжо.
Илья Володарский
2 июля ушёл из жизни актёр Илья Володарский.
Лариса Хонич
1 июля ушла из жизни актриса Лариса Хонич.
Владимир Светозаров
30 июня ушёл из жизни художник-постановщик Владимир Светозаров.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Тома Вашкявичюте
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Дмитрий Ячевский
Гедеон Буркхард
Том Круз
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Джордж Сандерс
Людивин Санье
Хантер Тайло
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Эксперимент «Офис»
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2016
Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью