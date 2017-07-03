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Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть

3 июля
2017 год

Новости кино >>
3 июля 2017
Стартовали съёмки новой российской комедии «Я худею», в которой снялись Саша Бортич, Ирина Горбачеёва, Евгений Кулик, Роман Курцын и Сергей Шнуров.

Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть

Фильм расскажет об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье – не в стройности. В жизни у главной героини Ани (Саша Бортич) есть две любви – еда и красавец-спортсмен Женя. После того, как Женя жестоко бросает её из-за лишнего веса, девушка твёрдо решает избавиться от того, что разрушило её любовь - она хочет сбросить 20 кг. В одиночку бороться с тягой к сладкому оказывается не так-то просто, поэтому на помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни Коля (Евгений Кулик), с такой же широкой костью.

Исполнительница главной роли Саша Бортик рассказала: «Мне нравится, что мы с моей героиней принципиально непохожи. В ситуациях, в которых она оказывается, я бы вела себя совершенно по-другому. Мой персонаж от этого становится очень особенным, сыграть его – для меня вызов. Тем не менее, в моей героине многие смогут узнать себя. Возможно, это поможет кому-то разобраться со своими комплексами, проблемами. Я считаю, что у фильма очень важная миссия: донести до девочек, девушек, женщин мысль о том, что надо принимать себя такими, какие мы есть, любить себя. Если хотя бы один человек, выходя из кинозала, это почувствует, значит, вся работа проделана не зря».

Режиссёром фильма стал Алексей Нужный, известный короткометражке «Конверт» с Кевином Спейси и сериалу ТНТ «Ольга». Сценарий он писал вместе с Николаем Куликовым («Легенда №17», «Горько!») и Константином Майором («Физрук»).

Съемки картины «Я худею» планируется завершить к осени, а в 2018 году фильм выйдет в прокат.
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Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть фотографии
Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть фотографии
Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть фотографии
Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть фотографии
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