Саша Бортич, Ирина Горбачёва и Сергей Шнуров научат худеть

Стартовали съёмки новой российской комедии «Я худею», в которой снялись Саша Бортич
, Ирина Горбачеёва
, Евгений Кулик
, Роман Курцын
и Сергей Шнуров
.
Фильм расскажет об испытаниях, через которые проходит человек, решивший похудеть, и о том, что счастье – не в стройности. В жизни у главной героини Ани (Саша Бортич) есть две любви – еда и красавец-спортсмен Женя. После того, как Женя жестоко бросает её из-за лишнего веса, девушка твёрдо решает избавиться от того, что разрушило её любовь - она хочет сбросить 20 кг. В одиночку бороться с тягой к сладкому оказывается не так-то просто, поэтому на помощь Ане приходит одержимый здоровым образом жизни Коля (Евгений Кулик), с такой же широкой костью.
Исполнительница главной роли Саша Бортик рассказала: «Мне нравится, что мы с моей героиней принципиально непохожи. В ситуациях, в которых она оказывается, я бы вела себя совершенно по-другому. Мой персонаж от этого становится очень особенным, сыграть его – для меня вызов. Тем не менее, в моей героине многие смогут узнать себя. Возможно, это поможет кому-то разобраться со своими комплексами, проблемами. Я считаю, что у фильма очень важная миссия: донести до девочек, девушек, женщин мысль о том, что надо принимать себя такими, какие мы есть, любить себя. Если хотя бы один человек, выходя из кинозала, это почувствует, значит, вся работа проделана не зря»
.
Режиссёром фильма стал Алексей Нужный
, известный короткометражке «Конверт» с Кевином Спейси
и сериалу ТНТ «Ольга»
. Сценарий он писал вместе с Николаем Куликовым
(«Легенда №17»
, «Горько!»
) и Константином Майором
(«Физрук»
).
Съемки картины «Я худею» планируется завершить к осени, а в 2018 году фильм выйдет в прокат.
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