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Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон»

3 июля
2017 год

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3 июля 2017
В Москве начались съёмки продолжения популярного комедийного сериала СТС «Отель Элеон». В новых сериях к звёздной команде присоединится актёр «Горько!» и «Восьмидесятых»Егор Корешков, которому досталась роль загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская).

Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон»

Егор Корешков рассказал о новом персонаже Петре следующее: «Когда-то я зарекся клеить бороду, но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Что касается моего героя, такая деталь в образе только добавляет ему характерности. Честно говоря, когда мне предложили эту роль, я вспомнил мультик «Мегамозг». Там тоже персонаж на самом деле очень добрый, а все, что он делает, – всего лишь игра. Вот и Пётр – вроде положительный человек, но совершает довольно хитрые, неоднозначные поступки».

В третьем сезоне за психологический климат в коллективе отеля снова отвечает коуч Вадим – экс-супруг управляющей Софии (Екатерина Вилкова), которого играет актёр Илья Любимов. В новых сериях Вадим попытается вернуть бывшую супругу, даже если ради этого придётся подставить всех её ухажёров.

Создатели сериала уверяют, что премьера третьего сезона «Отеля Элеон» состоится уже скоро.
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Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон» фотографии
Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон» фотографии
Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон» фотографии
Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон» фотографии
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