Егор Корешков встретил любовь в «Отеле Элеон»

В Москве начались съёмки продолжения популярного комедийного сериала СТС «Отель Элеон»
. В новых сериях к звёздной команде присоединится актёр «Горько!»
и «Восьмидесятых»
– Егор Корешков
, которому досталась роль загадочного поклонника главной героини Даши (Диана Пожарская
).
Егор Корешков рассказал о новом персонаже Петре следующее: «Когда-то я зарекся клеить бороду, но в этот раз сделал исключение и остался доволен результатом. Что касается моего героя, такая деталь в образе только добавляет ему характерности. Честно говоря, когда мне предложили эту роль, я вспомнил мультик «Мегамозг». Там тоже персонаж на самом деле очень добрый, а все, что он делает, – всего лишь игра. Вот и Пётр – вроде положительный человек, но совершает довольно хитрые, неоднозначные поступки»
.
В третьем сезоне за психологический климат в коллективе отеля снова отвечает коуч Вадим – экс-супруг управляющей Софии (Екатерина Вилкова
), которого играет актёр Илья Любимов
. В новых сериях Вадим попытается вернуть бывшую супругу, даже если ради этого придётся подставить всех её ухажёров.
Создатели сериала уверяют, что премьера третьего сезона «Отеля Элеон» состоится уже скоро.
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