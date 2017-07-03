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Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани

3 июля
2017 год

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3 июля 2017
На канале Сыендука появился трейлер долгожданного продолжения сериала «Рик и Морти» про опасные и абсурдные приключений гениального и циничного учёного и его внука.



«Рик и Морти» — американский анимационный сериал, премьера которого состоялась в декабре 2013 года, и имела огромный успех. Второй сезонf шоу вышел в июле 2015. Первый эпизод третьего сезон сериала вышел еще в апреле, но на этом прервался: создатели заставили поклонников ждать еще четыре месяца.

Сегодня авторы сериала наконец-то анонсировали дату премьеру третьего сезона: свежие серии «Рика и Морти» начнут выходить с 30 июля.
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Рик и Морти

фотографии >>
Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани фотографии
Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани фотографии
Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани фотографии
Рик превратился в огурчик, а терпение Морти на грани фотографии
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