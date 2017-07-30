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Warner Bros. планирует продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар»

30 июля
2017 год

Новости кино >>
30 июля 2017
Студия Warner Bros. планирует запустить масштабную кампанию для фильма «Чудо-женщина», чтобы картину получила номинацию на премию «Оскар», сообщает Variety.

Warner Bros. планирует продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар»

Ранее блокбастер заработал в мировом прокате 781 миллион долларов и стал самой кассовой лентой с женщиной-режиссёром. Warner Bros. также рассчитывает на получение номинации для Пэтти Дженкинс, несмотря на то, что ни один постановщик кинокомиксов ни разу не был номинирован в этой категории.

Западные СМИ сообщают, что для «Чудо-женщины» устроят внушительную кампанию - таким образом студия надеется обеспечить попадание картины в номинацию «Лучший фильм». Представители Warner Bros. отказались комментировать последние новости.
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Warner Bros. планирует продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар» фотографии
Warner Bros. планирует продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар» фотографии
Warner Bros. планирует продвинуть «Чудо-женщину» на «Оскар» фотографии
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