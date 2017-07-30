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Том Харди будет воевать в Боснии

30 июля
2017 год

Новости кино >>
30 июля 2017
Том Харди сыграет в фильме о войне в Боснии, сообщает Variety. Отмечается, что британский актёр также станет одним из продюсеров ленты.

Том Харди будет воевать в Боснии

Картина получила название «Моя война прошла, я так по ней скучаю», сценарий будет основан на одноимённой книге британского журналиста и военного корреспондента Энтони Ллойда, вышедшей в 1999 году. В своих мемуарах автор вспоминает о Боснии, а также о других событиях из своей жизни.

Ллойд в 26 лет покинул Англию и отправился документировать конфликт в Боснии, где стал свидетелем борьбы сербов, хорватов и боснийских мусульман. Вернувшись домой писатель, привыкший к адреналину от нахождения в эпицентре боевых действий, стал употреблять наркотики, а позже вынужден был бороться с зависимостью. Харди рассказал, что его поразили работа, слова и опыт Ллойда.

В кресло режиссёра сядет Гэвин О’Коннор («Расплата»). Сроки работы над проектом не уточняются.
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