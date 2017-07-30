Том Харди будет воевать в Боснии

анонс

Сегодня актёр и политик празднует юбилей.

За права на экранизацию сценария боролись несколько студий.

Студия развернёт масштабную кампанию, чтобы картина получила шанс поучаствовать в оскаровской гонке.

29 июля

В Суздале открылся памятник Андрею Тарковскому и «Андрею Рублёву»

Скульптурную композицию установили на том же месте, где режиссёр увидел подходящую для съёмок картины архитектуру и ландшафт местности.