Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика»

Компания Lionsgate купила права на нашумевший сценарий боевика «Балерина», студия планирует взять взять его за основу нового фильма из вселенной Джона Уика
, сообщает The Hollywood Reporter.
В центре сюжета «Балерины» - молодая женщина, которую с детства тренировали в наёмные убийцы. Героиня должна отомстить другим ассасинам, уничтожившим её семью. За сценарий предлагали большие деньги Warner Bros. и Universal, но в итоге проект купила Lionsgate и попросила сценариста, 23-летнего Шэя Хэттена, переработать «Балерину» в спин-офф «Джона Уика».
Отмечается, что картину планируют снимать в духе Тарантино
, а главную роль снова сыграет Киану Ривз
. Других подробностей пока не сообщается.
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