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Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика»

30 июля
2017 год

Новости кино >>
30 июля 2017
Компания Lionsgate купила права на нашумевший сценарий боевика «Балерина», студия планирует взять взять его за основу нового фильма из вселенной Джона Уика, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика»

В центре сюжета «Балерины» - молодая женщина, которую с детства тренировали в наёмные убийцы. Героиня должна отомстить другим ассасинам, уничтожившим её семью. За сценарий предлагали большие деньги Warner Bros. и Universal, но в итоге проект купила Lionsgate и попросила сценариста, 23-летнего Шэя Хэттена, переработать «Балерину» в спин-офф «Джона Уика».

Отмечается, что картину планируют снимать в духе Тарантино, а главную роль снова сыграет Киану Ривз. Других подробностей пока не сообщается.
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Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика» фотографии
Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика» фотографии
Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика» фотографии
Сценарий боевика «Балерина» ляжет в основу спин-оффа «Джона Уика» фотографии
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