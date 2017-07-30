Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие

Сегодня, 30 июля, отмечает юбилей Арнольд Шварценеггер
- знаменитому американскому актёру, политику, культуристу и предпринимателю исполнилось 70 лет.
«Железный Арни» родился в 1947 году в деревне Таль в Австрии. Отец Арнольда был полицейским, мать – домохозяйкой. Семья Шварценеггера жила очень бедно, поэтому все детство он мечтал добиться успеха. В 1968 году Арни отправился покорять Америку. После нескольких лет регулярных тренировок, Шварценеггер стал победителем конкурса «Мистер Олимпия» 1973 года.
В кино на большом экране Арни впервые появился в 1970 году в фильме «Геркулес в Нью-Йорке»
. Первые киноработы спортсмена не принесли ему славы, однако после ведущей роли в фильме «Конан-варвар»
1982 года, Шварценеггер стал довольно заметной персоной в Голливуде. Всемирную славу актёр получил после съёмок в фильмах Джеймса Кэмерона «Терминатор»
.
Арнольд Шварценеггер является культовым персонажем в мире кинематографа и спорта. Помимо кино Шварценеггер активно занимался политикой - в 2003 году Арнольд был избран губернатором штата Калифорния и пробыл на этом посту два срока. «Очень много людей хотят, чтобы я перестал сниматься в кино и стал баллотироваться на пост губернатора. Полагаю, в основном это кинокритики»
, - шутил актёр в прошлом. В 2011 году полномочия Шварценеггера истекли, и по Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок. В марте Шварценеггер сообщил, что задумывается об участии в выборах в сенат Конгресса США в 2018 году.
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