Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие

30 июля
2017 год

Новости кино >>
30 июля 2017
Сегодня, 30 июля, отмечает юбилей Арнольд Шварценеггер - знаменитому американскому актёру, политику, культуристу и предпринимателю исполнилось 70 лет.

Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие

«Железный Арни» родился в 1947 году в деревне Таль в Австрии. Отец Арнольда был полицейским, мать – домохозяйкой. Семья Шварценеггера жила очень бедно, поэтому все детство он мечтал добиться успеха. В 1968 году Арни отправился покорять Америку. После нескольких лет регулярных тренировок, Шварценеггер стал победителем конкурса «Мистер Олимпия» 1973 года.

В кино на большом экране Арни впервые появился в 1970 году в фильме «Геркулес в Нью-Йорке». Первые киноработы спортсмена не принесли ему славы, однако после ведущей роли в фильме «Конан-варвар» 1982 года, Шварценеггер стал довольно заметной персоной в Голливуде. Всемирную славу актёр получил после съёмок в фильмах Джеймса Кэмерона «Терминатор».

Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие

Арнольд Шварценеггер является культовым персонажем в мире кинематографа и спорта. Помимо кино Шварценеггер активно занимался политикой - в 2003 году Арнольд был избран губернатором штата Калифорния и пробыл на этом посту два срока. «Очень много людей хотят, чтобы я перестал сниматься в кино и стал баллотироваться на пост губернатора. Полагаю, в основном это кинокритики», - шутил актёр в прошлом. В 2011 году полномочия Шварценеггера истекли, и по Конституции штата Калифорния он не мог баллотироваться на третий срок. В марте Шварценеггер сообщил, что задумывается об участии в выборах в сенат Конгресса США в 2018 году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Арни уверен в возвращении Терминатора
Арни не останется в «Неудержимых» без Слая
Арнольд Шварценеггер не снимется в «Хищнике»
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Арнольд Шварценеггер
фильмы
Геркулес в Нью-ЙоркеКонан-варварТерминаторТерминатор 2: Судный день

фотографии >>
Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие фотографии
Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие фотографии
Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие фотографии
Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летие фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Соколова Т.В. (Саратов)   30.07.2017 - 17:44
С Юбилеем, Арни! Мы Вас любим! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Столяров
26 июля скончался режиссер Александр Столяров.

День рождения >>

Оксана Архангельская
Егор Бакулин
Дария Боцманова
Иван Дмитриев
Евгения Каверау
Светлана Малюкова
Анатолий Петров
Юлия Ромашина
Андрей Ташков
Саймон Бейкер
Ричард Джонсон
Джейми Прессли
Жан Рено
Жак Серна
Хилари Суонк
Арнольд Шварценеггер
все родившиеся 30 июля >>

Афиша кино >>

Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью