Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино»

Завершилось всероссийское голосование по акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа – почти на двух тысячах площадок. Голосования проходило на сайте информационного агентства ТАСС. Итоги голосования подвел Фонд кино
, который вместе с министерством культуры РФ является организатором показов.
Победителями голосования стали комедия «Кухня. Последняя битва»
, драма о покорении космоса «Время первых»
и военная драма «28 панфиловцев»
. Эти картины можно будет увидеть вечером 27 августа. В течение дня детям также покажут мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед»
, который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.
Первую всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек.
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