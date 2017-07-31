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Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино»

31 июля
2017 год

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31 июля 2017
Завершилось всероссийское голосование по акции «Ночь кино», которая в этом году пройдет во второй раз вечером 27 августа – почти на двух тысячах площадок. Голосования проходило на сайте информационного агентства ТАСС. Итоги голосования подвел Фонд кино, который вместе с министерством культуры РФ является организатором показов.

Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино»

Победителями голосования стали комедия «Кухня. Последняя битва», драма о покорении космоса «Время первых» и военная драма «28 панфиловцев». Эти картины можно будет увидеть вечером 27 августа. В течение дня детям также покажут мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лед», который стал лидером голосования среди отечественных анимационных картин.

Первую всероссийскую акцию «Ночь кино», которая проходила с 27 на 28 августа 2016 года во всех регионах РФ, посетило более 700 тысяч человек.
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Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино» фотографии
Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино» фотографии
Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино» фотографии
Российские зрители выбрали фильмы для «Ночи кино» фотографии
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