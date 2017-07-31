Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Отечественной киноклассике отменили прокатки

31 июля
2017 год

Новости кино >>
31 июля 2017
На сайте Кремля появилось сообщение о том, что Президентом России Владимиром Путиным подписан закон «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"», допускающий некоммерческий показ отечественных кинолент, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения.

Отечественной киноклассике отменили прокатки

На текущий момент на российской территории прокат или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. Но, тем не менее, законом прописано 2 исключения из этого правила: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа; показ на проводимом на территории России международном кинофестивале фильма, ввезённого из-за рубежа для данного показа.

«Устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется», — такова формулировка нового документа.

Напомним, на прошлой неделе Правительство РФ согласовало законопроект, отменяющий обязательное получение прокатных удостоверений для фестивальных фильмов. После утверждения правительством документ будет направлен на рассмотрение Государственной думы РФ, которая сейчас в отпуске. Поправки, скорее всего, примут в сентябре – во время осенней сессии депутатов.

Поправки, внесённые в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» в 2014 году, привели к тому, что многие киноклубы, музеи и другие культурные площадки отказались от демонстрации отечественной киноклассики, поскольку для показа каждого фильма требовалось прокатное удостоверение, а следовательно необходимо было собрать большой пакет документов и заплатить госпошлину в размере 3500 рублей. Теперь же ситуация изменится в лучшую сторону, и классические картины станут вновь доступны широкому зрителю.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Российские фильмы на кинофестивалях смогут показывать без прокатного удостоверения
Поиск по меткам
политикаРоссийские фильмыСоветское кино

обсуждение >>
№ 1
uiytrevsvgfc   31.07.2017 - 13:09
Это хорошо. Может деньги небольшие нужны были, но все это лишние затраты. Надеюсь в мире Российского кино всё к лучшему будет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жанна Моро
31 июля ушла из жизни актриса Жанна Моро.
Александр Столяров
26 июля скончался режиссер Александр Столяров.

День рождения >>

Ева Авеева
Юрий Белов
Алёна Бондарчук
Евгений Герчаков
Вера Марецкая
Эдита Пьеха
Александр Пятков
Любовь Соколова
Вячеслав Чернышов
Ришар Берри
Майкл Бин
Ричард Гриффитс
Лэйн Дейвис
Уэсли Снайпс
Луи де Фюнес
Джеральдина Чаплин
все родившиеся 31 июля >>

Афиша кино >>

Охранник
боевик
Болгария, США, 2017
Похищение
триллер
США, 2016
Теснота
драма
Россия, 2017
Ветреная река
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, 2017
Леди Макбет
драма
Великобритания, 2016
Тёмная башня
триллер, фэнтези
США, 2017
Матрица времени
драма, мистика, экранизация
США, 2017
2 pac: Легенда
биография, музыкальный фильм
США, 2017
Взрывная блондинка
триллер, шпионский фильм
США, 2017
Инцидент в Грейсфилде
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2017
Мой ангел
мелодрама
Бельгия, 2016
Роковое искушение
вестерн, драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью