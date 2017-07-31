Отечественной киноклассике отменили прокатки

На сайте Кремля
появилось сообщение о том, что Президентом России Владимиром Путиным
подписан закон «О внесении изменения в статью 51 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"»
, допускающий некоммерческий показ отечественных кинолент, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения.
На текущий момент на российской территории прокат или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. Но, тем не менее, законом прописано 2 исключения из этого правила: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа; показ на проводимом на территории России международном кинофестивале фильма, ввезённого из-за рубежа для данного показа.
«Устанавливается, что в случаях некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации, прокатное удостоверение на показ фильмов не требуется», —
такова формулировка нового документа.
Напомним, на прошлой неделе Правительство РФ согласовало законопроект, отменяющий обязательное получение прокатных удостоверений для фестивальных фильмов. После утверждения правительством документ будет направлен на рассмотрение Государственной думы РФ, которая сейчас в отпуске. Поправки, скорее всего, примут в сентябре – во время осенней сессии депутатов.
Поправки, внесённые в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» в 2014 году, привели к тому, что многие киноклубы, музеи и другие культурные площадки отказались от демонстрации отечественной киноклассики, поскольку для показа каждого фильма требовалось прокатное удостоверение, а следовательно необходимо было собрать большой пакет документов и заплатить госпошлину в размере 3500 рублей. Теперь же ситуация изменится в лучшую сторону, и классические картины станут вновь доступны широкому зрителю.
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