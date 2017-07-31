Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм

Дочь режиссёра Рона Ховарда
повторяет его судьбу: попробовав себя в кино, Брайс Даллас Ховард
хочет сама руководить съёмками и срежиссировать собственный полнометражный фильм, сообщает Variety.
Дебют Брайс Даллас будет называться «Типа как рок-звезда»
. Сценарий ленты основан на одноимённом романе Мэтью Квика
.
В центре историю девушка по имени Эмбер Эпплтон, которая с мамой и псом живёт в школьном автобусе, так как бойфренд матери выкинул их на улицу. Несмотря на неудачи девушка не унывает и всегда сохраняет оптимизм. Но судьба продолжает испытывать юную Эмбер: в её жизни случается чудовищная трагедия, и героиня уже не уверена, что сможет оправиться.
Сюжет романа адаптировал для сценария Ол Паркер
(«Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»
). Проект находился в разработке у студии Fox Searchlight.
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