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Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм

31 июля
2017 год

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31 июля 2017
Дочь режиссёра Рона Ховарда повторяет его судьбу: попробовав себя в кино, Брайс Даллас Ховард хочет сама руководить съёмками и срежиссировать собственный полнометражный фильм, сообщает Variety.

Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм

Дебют Брайс Даллас будет называться «Типа как рок-звезда». Сценарий ленты основан на одноимённом романе Мэтью Квика.

В центре историю девушка по имени Эмбер Эпплтон, которая с мамой и псом живёт в школьном автобусе, так как бойфренд матери выкинул их на улицу. Несмотря на неудачи девушка не унывает и всегда сохраняет оптимизм. Но судьба продолжает испытывать юную Эмбер: в её жизни случается чудовищная трагедия, и героиня уже не уверена, что сможет оправиться.

Сюжет романа адаптировал для сценария Ол Паркер («Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических»). Проект находился в разработке у студии Fox Searchlight.
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Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм фотографии
Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм фотографии
Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм фотографии
Брайс Даллас Ховард снимет полнометражный фильм фотографии
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