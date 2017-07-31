Умерла Жанна Моро

Икона французского кино Жанна Моро
умерла в возрасте 89 лет, сообщает Liberation
. Знаменитая актриса была найдена мёртвой в своём доме в Париже.
Будущая звезда французской «новой волны» родилась 23 января 1928
года в Париже. С 15 лет посещала актёрские курсы Дени Д'Инеса
, получила театральное образование в Парижской консерватории. В 1947-1948 годах — актриса Авиньонского театра, в 1948-1952 играла в знаменитом «Комеди Франсез»
. С 1952 года — в Национальном народном театре
.
В кино в эпизодических ролях с 1948 года. Первой большой ролью для неё стала танцовщица Жози в фильме Жака Беккера «Не троньте добычу»
. До 1957 года сыграла в 14 фильмах, но главным для актрисы оставался театр, где у неё были поистине выдающиеся достижения. Всё изменилось, когда в её жизни появился режиссёр Луи Маль
. Участие в его картинах «Лифт на эшафот»
и «Любовники»
сделало Моро одной из самых известных актрис французского кино. Позднее она сыграла в ещё нескольких работах прославившего её режиссёра.
На счету Жанны Моро 145
ролей в кино и на телевидении. Актриса снялась у таких мастеров, как Франсуа Трюффо
(«Четыреста ударов»
, «Жюль и Джим»
, «Невеста была в чёрном»
), Жан-Люк Годар
(«Женщина есть женщина»
), Микеланджело Антониони
(«Ночь»
, «За облаками»
), Питер Брук
(«7 дней - 7 ночей»
), Луис Бунюэль
(«Дневник горничной»
), Джозеф Лоузи
(«Ева»
, «Месьё Кляйн»
, «Форель»
), Райнер Вернер Фасбиндер
(«Керель»
), Орсон Уэллс
(«Процесс»
, «Полуночные колокола»
, «Бессмертная история»
), Бертран Блие
(«Вальсирующие»
), Элиа Казан
(«Последний магнат»
), Люк Бессон
(«Никита»
) и другие. Она также сама выступила в качестве режиссёра картин «Свет»
и «Подросток»
.
Обладательница множества наград, среди которых почётный «Оскар», Премия им Станиславского на МКФ в Москве, три «Сезара», две премии Канн и многие другие. Дважды, в 1975 и 1995 годах, возглавляла жюри Каннского биеннале.
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