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Умерла Жанна Моро

31 июля
2017 год

Новости кино >>
31 июля 2017
Икона французского кино Жанна Моро умерла в возрасте 89 лет, сообщает Liberation. Знаменитая актриса была найдена мёртвой в своём доме в Париже.

Умерла Жанна Моро

Будущая звезда французской «новой волны» родилась 23 января 1928 года в Париже. С 15 лет посещала актёрские курсы Дени Д'Инеса, получила театральное образование в Парижской консерватории. В 1947-1948 годах — актриса Авиньонского театра, в 1948-1952 играла в знаменитом «Комеди Франсез». С 1952 года — в Национальном народном театре.

В кино в эпизодических ролях с 1948 года. Первой большой ролью для неё стала танцовщица Жози в фильме Жака Беккера «Не троньте добычу». До 1957 года сыграла в 14 фильмах, но главным для актрисы оставался театр, где у неё были поистине выдающиеся достижения. Всё изменилось, когда в её жизни появился режиссёр Луи Маль. Участие в его картинах «Лифт на эшафот» и «Любовники» сделало Моро одной из самых известных актрис французского кино. Позднее она сыграла в ещё нескольких работах прославившего её режиссёра.

«Жюль и Джим»

На счету Жанны Моро 145 ролей в кино и на телевидении. Актриса снялась у таких мастеров, как Франсуа Трюффо («Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Невеста была в чёрном»), Жан-Люк Годар («Женщина есть женщина»), Микеланджело Антониони («Ночь», «За облаками»), Питер Брук («7 дней - 7 ночей»), Луис Бунюэль («Дневник горничной»), Джозеф Лоузи («Ева», «Месьё Кляйн», «Форель»), Райнер Вернер Фасбиндер («Керель»), Орсон Уэллс («Процесс», «Полуночные колокола», «Бессмертная история»), Бертран Блие («Вальсирующие»), Элиа Казан («Последний магнат»), Люк Бессон («Никита») и другие. Она также сама выступила в качестве режиссёра картин «Свет» и «Подросток».

Обладательница множества наград, среди которых почётный «Оскар», Премия им Станиславского на МКФ в Москве, три «Сезара», две премии Канн и многие другие. Дважды, в 1975 и 1995 годах, возглавляла жюри Каннского биеннале.
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№ 1
Т-татьян@   31.07.2017 - 18:55
Светлая память. Замечательная актриса. читать далее>>
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