Умер Сэм Шепард

Сегодня стало известно о смерти актёра и драматурга Сэма Шепарда
, печальные новости сообщает Аssociated Рress.
Представитель семьи Шепарда рассказал изданию, что драматург умер в своём доме в Кентукки в четверг, 27 июля, от осложнений, связанных с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического склероза). Шепарду было 73 года.
За свою карьеру Сэм Шепард снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Парни что надо»
, «Фрэнсис»
, «Париж, Техас»
, «Стальные магнолии»
, «Пароль "Рыба-меч"»
, «Черный ястреб»
. Он написал сценарии к фильмам «Париж, Техас»
, «Почему дураки влюбляются»
, «Забриски-пойнт»
(вместе с Тонино Гуэра
и Микеланджело Антониони
) и многим другим.
Кроме того, актёр является автором успешных пьес «Безумие любви», «Настоящий Запад», «Проклятье голодающего класса», «Век луны» и других. В 1979 году получил Пулитцеровскую премию за драму «Погребенное дитя».
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