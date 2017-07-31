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Умер Сэм Шепард

31 июля
2017 год

Новости кино >>
31 июля 2017
Сегодня стало известно о смерти актёра и драматурга Сэма Шепарда, печальные новости сообщает Аssociated Рress.

Умер Сэм Шепард

Представитель семьи Шепарда рассказал изданию, что драматург умер в своём доме в Кентукки в четверг, 27 июля, от осложнений, связанных с болезнью Лу Герига (бокового амиотрофического склероза). Шепарду было 73 года.

За свою карьеру Сэм Шепард снялся в нескольких десятках фильмов, среди которых «Парни что надо», «Фрэнсис», «Париж, Техас», «Стальные магнолии», «Пароль "Рыба-меч"», «Черный ястреб». Он написал сценарии к фильмам «Париж, Техас», «Почему дураки влюбляются», «Забриски-пойнт» (вместе с Тонино Гуэра и Микеланджело Антониони) и многим другим.

Кроме того, актёр является автором успешных пьес «Безумие любви», «Настоящий Запад», «Проклятье голодающего класса», «Век луны» и других. В 1979 году получил Пулитцеровскую премию за драму «Погребенное дитя».
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