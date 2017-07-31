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Домино сделала из Дэдпула коврик

31 июля
2017 год

Новости кино >>
31 июля 2017
Райан Рейнольдс в своём твиттере поделился с поклонниками первой фотографией мутантки Домино, чью роль в сиквеле «Дэдпула» исполняет Зази Битц («Атланта»).

Домино сделала из Дэдпула коврик

Дэдпулу в продолжении предстоит встреча с Кэйблом (Джош Бролин), Колоссом и Сверхзвуковой Боеголовкой, а также с актрисами Джулиан Деннисон («Охота на дикарей») и Сиори Куцуной («Аутсайдер»). Главным же злодеем стал «Чёрный Том» Кэссиди в исполнении Джека Кеси («Штамм»).

Ставит картину Дэвид Лейтч по сценарию Ретта Риза, Пола Верника и Дрю Годдарда.

«Дэдпул 2» приступит к увеселению публики 31 мая будущего года.
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