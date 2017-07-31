Домино сделала из Дэдпула коврик

Райан Рейнольдс
в своём твиттере
поделился с поклонниками первой фотографией мутантки Домино, чью роль в сиквеле «Дэдпула»
исполняет Зази Битц
(«Атланта»
).
Дэдпулу в продолжении предстоит встреча с Кэйблом (Джош Бролин
), Колоссом и Сверхзвуковой Боеголовкой, а также с актрисами Джулиан Деннисон
(«Охота на дикарей»
) и Сиори Куцуной
(«Аутсайдер»
). Главным же злодеем стал «Чёрный Том» Кэссиди в исполнении Джека Кеси
(«Штамм»
).
Ставит картину Дэвид Лейтч
по сценарию Ретта Риза
, Пола Верника
и Дрю Годдарда
.
«Дэдпул 2»
приступит к увеселению публики 31 мая
будущего года.
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