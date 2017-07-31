Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям»

Студия Disney с 2004 года пытается запустить фильм «Круиз по джунглям», и наконец, дело двинулось с мёртвой точки - у проекта появился режиссёр. Постановщиком картины назначен Жауме Кольет-Серра
, сообщает The Hollywood Reporter.
Американский кинорежиссёр каталонского происхождения успел отметиться триллером «Отмель»
с Блейк Лайвли
и несколькими боевиками с Лиамом Нисамом
, среди которых «Ночной беглец»
и «Воздушный маршал»
.
Фильм «Круиз по джунглям» вдохновлён популярным аттракционом в Disneyland. Студия надеется повторить успех «Пиратов Карибского моря»
, также основанных на аттракционе парка развлечений. На главную роль в новом проекте утвердили Дуэйна Джонсона
.
Лента будет снята в духе приключенческого фильма «Африканская королева»
с Кэтрин Хепбёрн
и Хамфри Богартом
, в свое время вдохновившего студию на создание аттракциона. Сроки работ пока не уточняются.
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