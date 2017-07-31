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Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям»

31 июля
2017 год

Новости кино >>
31 июля 2017
Студия Disney с 2004 года пытается запустить фильм «Круиз по джунглям», и наконец, дело двинулось с мёртвой точки - у проекта появился режиссёр. Постановщиком картины назначен Жауме Кольет-Серра, сообщает The Hollywood Reporter.

Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям»

Американский кинорежиссёр каталонского происхождения успел отметиться триллером «Отмель» с Блейк Лайвли и несколькими боевиками с Лиамом Нисамом, среди которых «Ночной беглец» и «Воздушный маршал».

Фильм «Круиз по джунглям» вдохновлён популярным аттракционом в Disneyland. Студия надеется повторить успех «Пиратов Карибского моря», также основанных на аттракционе парка развлечений. На главную роль в новом проекте утвердили Дуэйна Джонсона.

Лента будет снята в духе приключенческого фильма «Африканская королева» с Кэтрин Хепбёрн и Хамфри Богартом, в свое время вдохновившего студию на создание аттракциона. Сроки работ пока не уточняются.
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Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям» фотографии
Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям» фотографии
Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям» фотографии
Disney нашла режиссёра для фильма «Круиз по джунглям» фотографии
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