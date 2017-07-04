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4 июля 2017
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Появился первый трейлер фильма «Аритмия»
Появился первый трейлер фильма «Аритмия»
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4 июля 2017
В Сети появился первый трейлер драмы
Бориса Хлебникова
«Аритмия»
, которая получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр».
В центре сюжета картины врач скорой помощи, который который помогает другим в ущерб себе. Ситуация осложняется ещё и тем, что его жена подаёт на развод, а новый начальник заботится только о статистике.
Главные роли в картине исполнили
Александр Яценко
и
Ирина Горбачёва
. Яценко также получил награду «Кинотавра» за лучшую мужскую роль.
В российский прокат «Аритмия» выйдет
28 сентября
.
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