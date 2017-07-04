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Появился первый трейлер фильма «Аритмия»

4 июля
2017 год

Новости кино >>
4 июля 2017
В Сети появился первый трейлер драмы Бориса Хлебникова «Аритмия», которая получила главный приз кинофестиваля «Кинотавр».



В центре сюжета картины врач скорой помощи, который который помогает другим в ущерб себе. Ситуация осложняется ещё и тем, что его жена подаёт на развод, а новый начальник заботится только о статистике.

Главные роли в картине исполнили Александр Яценко и Ирина Горбачёва. Яценко также получил награду «Кинотавра» за лучшую мужскую роль.

В российский прокат «Аритмия» выйдет 28 сентября.
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Появился первый трейлер фильма «Аритмия» фотографии
Появился первый трейлер фильма «Аритмия» фотографии
Появился первый трейлер фильма «Аритмия» фотографии
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