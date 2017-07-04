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Грымов, Котт и другие кинематографисты расскажут про кино

4 июля
2017 год

Новости кино >>
4 июля 2017
С 7 июня по 30 августа проходит трёхмесячный лекторий в рамках «Лаборатории PROкино», организованный по инициативе киностудии Горького совместно с объединением «Манеж». В июле гостей лектория ждут четыре уникальных встречи с представителями киноиндустрии: Юрием Грымовым, Ниной Ромодановской, Александром Коттом и Алишером Хамидходжаевым.

Грымов, Котт и другие кинематографисты расскажут про кино

Приглашенные специалисты расскажут о том, как на самом деле создается кино – от написания сценария до звукозаписи и монтажа. Лекции для любителей и профессионалов киноиндустрии будут проходить каждую среду в выставочном комплексе «Гостиный Двор» (ул. Ильинка, 4).

Расписание лекций «Лаборатории PROкино» на июль:

5 июля, 19:30
Нина Ромодановская, старший преподаватель кафедры продюсерского мастерства ВГИК и Главный редактор интернет-портала «ПрофиСинема».
«Как найти своего зрителя. Секреты киномаркетинга»

12 июля, 19:30
Александр Котт, российский кинорежиссёр и сценарист, обладатель Гран-при конкурса к/м фильмов «Kinderfest».
Творческая встреча

Грымов, Котт и другие кинематографисты расскажут про кино

19 июля, 19:30

Юрий Грымов, российский режиссёр театра и кино, лауреат премии Президента РФ и обладатель свыше 70 наград, в том числе, премии «Ника» и приз «Кинотавра», член Российской академии кинематографических искусств «Ника».
Творческая встреча

26 июля, 19:30
Алишер Хамидходжаев, российский кинооператор, обладатель премии «Ника» и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.
Творческая встреча
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