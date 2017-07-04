Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»

Президент России Владимир Путин поручил создать в Москве анимационный технопарк на базе известной киностудии «Союзмультфильм», соответсвующее сообщение появилось на сайте Кремля.Согласно документу, до 1 февраля 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин должны предоставить президенту доклад о выполнении поручения. Кроме того, правительству РФ до 1 сентября 2017 года предстоит разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции.Поручено также разработать и утвердить программу, предусматривающую анимационную экранизацию произведений российской классической литературы, в том числе для последующего использования таких анимационных фильмов в общеобразовательных программах. Кабмин должен будет предусмотреть на эти цели дополнительные субсидии из федерального бюджета.Помимо этого правительство должно будет до 1 февраля 2018 года утвердить профессиональные стандарты работников индустрии анимационного кино и обеспечить формирование прогноза потребности индустрии анимационного кино в квалифицированных кадрах. На основе этих данных будут установлены контрольные цифры приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования на бюджетной основе.Встреча Владимира Путина с представителями крупнейших российских мультипликационных студий состоялась 31 мая.