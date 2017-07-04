Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия»

Завершились съёмки фильма Олега Степченко «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай»
, сиквела ленты «Вий 3D»
. Новый проект создан корпорацией Русская фильм группа совместно с кинокомпанией СТВ и China Film Group.
По сюжету Петру I нужно изготовить карты Дальнего Востока России. Этот заказ предстоит выполнить английскому путешественнику Джонатану Грину, который отправляется в длительное путешествие, которое приведет его в Китай. Власть на Востоке уже давно захватила древняя чёрная магия: картограф сталкивается с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим царем всех драконов.
Роли в картине исполнили Джеки Чан
, Арнольд Шварценеггер
, Рутгер Хауэр
, Юрий Колокольников
, Александр Робак
, Андрей Мерзликин
и другие.
Фильм станет первым в истории мирового кинематографа масштабным совместным проектом России и Китая. Бюджет ленты составил 50 миллионов долларов.
Выход картины запланирован на китайский новый год 2018.
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