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Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия»

4 июля
2017 год

Новости кино >>
4 июля 2017
Завершились съёмки фильма Олега Степченко «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай», сиквела ленты «Вий 3D». Новый проект создан корпорацией Русская фильм группа совместно с кинокомпанией СТВ и China Film Group.

Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия»

По сюжету Петру I нужно изготовить карты Дальнего Востока России. Этот заказ предстоит выполнить английскому путешественнику Джонатану Грину, который отправляется в длительное путешествие, которое приведет его в Китай. Власть на Востоке уже давно захватила древняя чёрная магия: картограф сталкивается с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим царем всех драконов.

Роли в картине исполнили Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Рутгер Хауэр, Юрий Колокольников, Александр Робак, Андрей Мерзликин и другие.

Фильм станет первым в истории мирового кинематографа масштабным совместным проектом России и Китая. Бюджет ленты составил 50 миллионов долларов.

Выход картины запланирован на китайский новый год 2018.
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Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия» фотографии
Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия» фотографии
Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия» фотографии
Завершились съёмки российско-китайского сиквела «Вия» фотографии
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