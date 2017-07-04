Росси де Пальма изображает аристократку в трейлере фильма «Мадам»

Опубликован первый трейлер французской комедии «Мадам», режиссёром которой выступила писательница Аманда Штерс.
Фильм рассказывает о женщине по имени Энн (Тони Колетт), которая вместе с мужем Бобом (Харви Кейтель) перебирается в свою усадьбу в пригороде Парижа. На новоселье она устраивает грандиозный званый ужин, на который приглашены высокопоставленные лица. Накануне хозяйка внезапно для себя обнаруживает, что гостей оказывается 13 человек, и суеверной Энн это явно не по нраву. Героиня настаивает, чтобы её верная служанка Мария (Росси де Пальма) переоделась таинственной испанской аристократкой и подкорректировала количество сотрапезников. Из-за выпитого вина и игривой беседы Мария неожиданно влюбляется в щеголеватого английского арт-брокера. Их зарождающаяся интрижка вынуждает Энн бегать за служанкой по всему Парижу и придумывать, как разрушить этот неожиданный и забавный роман.
Премьера фильма «Мадам» в российском прокате состоится 14 сентября.
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