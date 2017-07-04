«Гараж» устраивает кинопоказы совместно с фестивалем PERFORM

С 5 июля по 24 июля в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут кинопоказы совместной программы Музея «Гараж» и фестиваля PERFORM
«Провокаторы и легенды», сообщает пресс-служба центра современного искусства.
В программе будет пять фильмов, посвященных знаменитым художникам-провокаторам, чьё искусство исследует границы дозволенного, борется с догмами и иерархиями, вызывает негодование и наводит на размышления.
Зрители смогу увидеть драму «Эгон Шиле. Смерть и дева» о знаменитом модернисте, многократно обвинявшемся в порнографии; новую работу «Вандалы» Дарьи Хреновой; режиссерский эксперимент акциониста Олега Мавроматти «Страус, обезьяна и могила»; фильм «Последний шедевр Дали» режиссера Давида Пуйоля: киноленту «Несравненная Роуз Хартман» о знаменитом фотографе таких культовых мест Нью-Йорка, как «Студия 54», Mudd Club и галереи Челси.
Подробнее ознакомиться с расписанием кинопоказов можно на сайте
музея «Гараж».
обсуждение >>