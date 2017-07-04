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Умерла Светлана Кармалита

4 июля
2017 год

Новости кино >>
4 июля 2017
Сегодня, 4 июля, умерла Светлана Игоревна Кармалита — киносценарист, вдова и соавтор режиссёра Алексея Германа-старшего, мать Алексея Германа-младшего. Печальную новость подтвердил директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.

Умерла Светлана Кармалита

Известно, что Светлана Кармалита скончалась в больнице в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Причина её смерти пока не уточняется.

Напомним, что в феврале 2013 года от сердечной недостаточности умер супруг Светланы, известный российский режиссёр Алексей Герман-старший. Светлана после смерти мужа активно работала над завершением его картины «Трудно быть богом». Светлана тяжело переживала смерть Алексея Германа, и после случившегося даже отказывалась говорить о нём в прошедшем времени.

Кармалита была главным редактором киностудии «Ленфильм». В частности, на недавнем питчинге министерства культуры РФ представляла новый проект студии «Мой личный космос».

Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Окончила филологический факультет МГУ. После переезда в 1975 году с мужем, кинорежиссером Алексеем Германом, из Москвы в Ленинград, стала работать на киностудии «Ленфильм». С 1990 года – на Студии первого и экспериментального фильма. С 1998 года на Высших курсах сценаристов и режиссеров вела режиссерскую мастерскую совместно с Алексеем Германом, писала в содружестве с ним сценарии. Автор сценариев к фильмам: «Садись рядом, Мишка!», «Торпедоносцы», «Жил отважный капитан», «Мой боевой расчет», «Сказание о храбром Хочбаре», «Гибель Отрара», «Хрусталев, машину!». Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000). За сценарий фильма «Торпедоносцы» была отмечена Государственной премией СССР.
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Алексей Герман (младший)Алексей ГерманСветлана Кармалита
фильмы
Гибель ОтрараЖил отважный капитанМой боевой расчётСадись рядом, Мишка!Сказание о храбром ХочбареТорпедоносцыХрусталёв, машину!

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Умерла Светлана Кармалита фотографии
Умерла Светлана Кармалита фотографии
Умерла Светлана Кармалита фотографии
Умерла Светлана Кармалита фотографии
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