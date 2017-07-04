Умерла Светлана Кармалита

Сегодня, 4 июля, умерла Светлана Игоревна Кармалита
— киносценарист, вдова и соавтор режиссёра Алексея Германа-старшего, мать Алексея Германа-младшего. Печальную новость подтвердил директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ Вячеслав Тельнов.
Известно, что Светлана Кармалита скончалась в больнице в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Причина её смерти пока не уточняется.
Напомним, что в феврале 2013 года от сердечной недостаточности умер супруг Светланы, известный российский режиссёр Алексей Герман-старший
. Светлана после смерти мужа активно работала над завершением его картины «Трудно быть богом»
. Светлана тяжело переживала смерть Алексея Германа, и после случившегося даже отказывалась говорить о нём в прошедшем времени.
Кармалита была главным редактором киностудии «Ленфильм». В частности, на недавнем питчинге министерства культуры РФ представляла новый проект студии «Мой личный космос».
Светлана Кармалита родилась 9 марта 1940 года в Киеве. Окончила филологический факультет МГУ. После переезда в 1975 году с мужем, кинорежиссером Алексеем Германом, из Москвы в Ленинград, стала работать на киностудии «Ленфильм». С 1990 года – на Студии первого и экспериментального фильма. С 1998 года на Высших курсах сценаристов и режиссеров вела режиссерскую мастерскую совместно с Алексеем Германом, писала в содружестве с ним сценарии. Автор сценариев к фильмам: «Садись рядом, Мишка!»
, «Торпедоносцы»
, «Жил отважный капитан»
, «Мой боевой расчет»
, «Сказание о храбром Хочбаре»
, «Гибель Отрара»
, «Хрусталев, машину!»
. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2000). За сценарий фильма «Торпедоносцы» была отмечена Государственной премией СССР.
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