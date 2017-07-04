Продюсер сериала «Ликвидация» обратился к украинским властям

Съёмки продолжения популярного сериала «Ликвидация»
находятся под угрозой, так как исполнитель главной роли Владимир Машков
внесен в списки актёров, которым запрещен въезд на Украину.
О возможном срыве съёмок «Ликвидации-2» первым прессе сообщил продюсер Сергей Члиянц. На своей странице в социальной сети Facebook он написал следующее: «Год назад старшие товарищи пригласили меня, наверное, как одессита, поучаствовать в съёмках второй части фильма "Ликвидация". Я должен был подготовить и провести съёмки в Одессе. Всё шло хорошо... И вдруг как гром среди ясного неба: актёру Владимиру Машкову запрещён въезд на Украину. Какая же "Ликвидация" без Давида Гоцмана?! Итак: съёмки сорваны... <…> Можно ли вот так растоптать любовь сотен тысяч одесситов и миллионов граждан Украины? Эй, вы, там, наверху!!! У вас есть другой Гоцман? Вы что, назло? Что вам сделал актёр?»
(орфография и пунктуация автора сохранены).
Сегодня коллегу поддержал глава кинокомпании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян. «И поскольку вопрос вышел на публичную плоскость, я как продюсер фильма, пожалуй, выскажусь. Мы уже три года работаем над проектом продолжения "Ликвидации". <…> И поскольку все слышали про некие "чёрные списки" российских невъездных актёров, мы решили проверить эту информацию. И были неприятно удивлены, что Володя Машков невъездной на Украину. Информация неофициальная, и мы её конечно будем тщательно проверять. Но нам всегда казалось, что кино не знает границ и национальностей. Ведь украинские продюсеры свободно работают в России и снимают в своих фильмах украинских актёров и никто им не запрещает этого делать. <…> Поэтому считайте этот мой текст официальным обращением к украинским властям. Готовы ли вы обеспечить безопасность киногруппы и беспрепятственный въезд для съёмок в Одессе? Если нет, то мы можем переписать сценарий под другую локацию и снимать в России. Но будет досадно и горько, если в такое кино вмешается политика!»
- написал продюсер сериала в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).
Создатели продолжения сериала решение проблемы пока не нашли. Есть вероятность, что сценарий придётся переписывать, следовательно, старт съёмок будет отложен. Изначально команда проекта планировала снимать «Ликвидацию» в Одессе осенью этого года.
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