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Режиссёр «28 панфиловцев» снимет фильм про конструктора танка Т-34

5 июля
2017 год

Новости кино >>
5 июля 2017
Создатель «28 Панфиловцев» Ким Дружинин приступил в Подмосковье к съёмкам военно-исторической приключенческой картины под рабочим названием «Увидеть Сталина», сообщает пресс-служба продюсерской компании «Медиа-трест». Действие фильма развернётся в 1940 году, когда состоялся пробег на прототипах легендарного танка Т-34 знаменитого конструктора Михаила Ильича Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины.

Режиссёр «28 панфиловцев» снимет фильм про конструктора танка Т-34

Идея фильма и его яркого названия появилась у сценариста Андрея Назарова полтора года назад. Он хотел рассказать об удивительной истории рождения танка Т-34. По словам продюсера Дмитрия Щербанова, поддержавшего эту задумку, «Кошкин и его команда создали инновационную машину, которая помогла нашей стране победить в Великой Отечественной Войне и спасти мир от фашистских захватчиков. И тогда, в 1940-ом году, несмотря на все трудности того времени, эти отважные люди не побоялись отправиться в рискованный танкопробег через всю страну к Сталину, потому что были уверены в своих разработках и верили в их необходимость для Родины».

В образе Михаила Кошкина предстанет Андрей Мерзликин, утверждённый на роль ещё на этапе работы над сценарием из-за необычайного сходства с реальным прототипом. Полноценными героями фильма стьанут и те самые легендарные танки. К сожалению, в настоящий момент прототипы танков Т-34, аналогичных тем, которые участвовали в том самом пробеге, сохранились единицы. И они находятся в частных коллекциях и уже не могут повторить перед камерами путешествие по болотам и лесам в трудных условиях бездорожья. Именно поэтому было принято решение переоборудовать на базе Киноконцерна «Мосфильм» машины более поздних моделей и создать для съёмок идентичные действующие копии тех самых танков, которые тогда, в 1940-ом носили название А-34.

Ким Дружинин

Ким Дружинин: «Важно, чтобы о таких людях не забывали. Поэтому мы делаем кино приключенческим и рассчитываем в первую очередь на молодёжную аудиторию. Для большей зрелищности мы перенесли время действия реальной истории из конца зимы в лето и внесли немного художественного вымысла в те события. По сценарию за секретными танками на протяжении всего пробега постоянно кто-то гонится. Будут взрывы, драки, перестрелки, шпионы и, конечно, любовь!»

Съёмки фильма пройдут летом в Подмосковье неподалеку от Воскресенска на различных локациях, повторяющих виды природных ландшафтов, по которым во время танкопробега прошли опытные образцы Т-34. В сентябре на Красной площади будут отсняты сцены демонстрации танков Сталину. За производство ленты отвечают продюсерская компания «Медиа-трест» и киностудия «28П» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Релиз запланирован на весну 2018 года.
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Режиссёр «28 панфиловцев» снимет фильм про конструктора танка Т-34 фотографии
Режиссёр «28 панфиловцев» снимет фильм про конструктора танка Т-34 фотографии
Режиссёр «28 панфиловцев» снимет фильм про конструктора танка Т-34 фотографии
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