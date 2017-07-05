СТС будет обмениваться с китайским Huace Film&TV контентом

В рамках Российско-китайского медиафорума, проходившего с 3 по 5 июля в Москве, Национальная Медиа Группа (НМГ), «СТС Медиа» и китайский медиахолдинг Huace Film&TV подписали меморандум о сотрудничестве в области обмена контентом, сообщает пресс-служба СТС. Компании договорились об обмене форматами контента, его адаптации в локальные версии, также в рамках меморандума предполагается обмен готовыми программами и сериалами. Стороны намерены осуществлять и совместное производство контента как путём софинансирования, так и организации технической поддержки и объединения творческих усилий.
Ольга Паскина
, генеральный директор НМГ: «Объединяя усилия с мировыми лидерами по производству и дистрибуции контента, мы даем импульс развития медиа-отрасли в России. Китайский медиабизнес уникален, и обмен опытом позволит нам обогатить индустрии двух сторон».
Вячеслав Муругов, генеральный директор «СТС Медиа»: «Я рад, что лидеры развлекательного телевидения двух стран, "СТС Медиа" и Huace Film&TV, решили идти по пути совместного развития. Для "СТС Медиа" это станет беспрецедентным опытом и возможностью выхода как на рынок Китайской Республики, так и на другие азиатские рынки с помощью китайского партнера. Кроме того, сотрудничество с крупнейшим производителем телеконтента Китая станет интереснейшим творческим вызовом. Я убежден, что объединение усилий позволит нашим компаниям достичь еще больших успехов как на собственных рынках, так и на международной арене».
Мадам Жао Ифанг
, основатель Huace Group: «С развитием инициативы "Одного пояса и одного пути" культурный обмен между Китаем и Россией в последние годы значительно увеличился. Как крупнейший кино- и телепроизводитель Китая Huace Group изучала возможности по развитию индустриального сотрудничества Китая и России. Я очень рада, что Huace Group заключило соглашение о стратегическом партнерстве с "СТС Медиа" и НМГ во время 3-го Российско-китайского медиафорума. Это начало большого сотрудничества, которое принесет российским партнерам и Huace Group успех в ближайшем будущем».
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