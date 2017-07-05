СТС будет обмениваться с китайским Huace Film&TV контентом

В рамках Российско-китайского медиафорума, проходившего с 3 по 5 июля в Москве, Национальная Медиа Группа (НМГ), «СТС Медиа» и китайский медиахолдинг Huace Film&TV подписали меморандум о сотрудничестве в области обмена контентом, сообщает пресс-служба СТС. Компании договорились об обмене форматами контента, его адаптации в локальные версии, также в рамках меморандума предполагается обмен готовыми программами и сериалами. Стороны намерены осуществлять и совместное производство контента как путём софинансирования, так и организации технической поддержки и объединения творческих усилий., генеральный директор НМГ:Мадам, основатель Huace Group: